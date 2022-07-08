تكبيرات عيد الأضحى المبارك وكيفية صلاة العيد

بعد أن أنهى الحجاج من جميع أنحاء العالم الإسلامي وقوفهم على جبل عرفات أحد أبرز أركان الحج لهذا العام والذي وافق يوم الجمعة 8 يوليو 2022 ، يتهيأ المسلمون في أنحاء العالم لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وبدأت حناجر المسلمون تصدح بـ تكبيرات عيد الأضحى المشهورة والمتواترة، وقد بدأت تشهد محركات البحث جوجل تزايدًا ملحوظًا، بحثًا عن صيغة تكبيرات العيد وكيفية أدائها باعتبارها صلاة تختلف عن الصلوات الخمس المفروضة، حيث تُصلى مرتين في العام (عيد الفطر وعيد الأضحى)، وهو ما سيرد بيانه في السطور القادمة فتابعوا معنا.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك

صيغة تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

تواتر المسلمون منذ القديم على صيغة لتكبيرات عيد الأضحى اشتهرت في غالبية دول العالم الإسلامي وهي كما يلي:

(الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله، الله أكبر.. الله أكبر.. ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا.. والحمد لله كثيرًا.. وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده.. صدق وعده.. ونصر عبده.. وأعز جنده.. وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله.. ولا نعبد إلا إياه.. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد.. وعلى آل سيدنا محمد.. وعلى أصحاب سيدنا محمد.. وعلى أنصار سيدنا محمد.. وعلى أزواج سيدنا محمد.. وعلى ذرية سيدنا محمد.. وسلم تسليمًا كثيرً).

كيفية صلاة عيد الأضحى

تختلف صلاة العيد الأضحى عن الصلوات المفروضة وهي سنة مؤكدة وهي ركعتين تتم وفق ما يلي:

الركعة الأولى:

يبدأ الإمام بتكبيرة الإحرام، ويُستحب قول دعاء الاستفتاح، يم يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام (وبين كل تكبيرة وتكبيرة يُستحب أن يقول المصلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ثم يقرأ الإمام الفاتحة وآيات من القرآن الكريم، ويكمل الركعة كما تؤدى الصلاة المعروفة من الركوع والرفع منه والسجود وثم القيام للركعة الثانية.

الركعة الثانية

في الركعة الثانية يكبر الإمام 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام ، ثم يقرأ الفاتحة وآيات من القرآن الكريم ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، من الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يجلس للتشهد ويسلم.