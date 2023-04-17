تقنية القطع (Chunking technique): طريقك لتحسين الذاكرة والتركيز في المذاكرة

تعتبر المذاكرة جزءًا أساسيًا من حياة الطالب، فهي الطريقة الأساسية للتعلم والتفوق في الدراسة.

ومع ذلك، يمكن أن تكون المذاكرة تجربة صعبة ومرهقة في بعض الأحيان.

ولذلك، يجب أن يعرف الطلاب بعض التقنيات والطرق المفيدة للمذاكرة.

في هذا المقال، سنناقش تقنية القطع (chunking technique) كواحدة من أفضل تقنيات المذاكرة.

في هذه التقنية، يتم تحويل المعلومات الكبيرة إلى مجموعات صغيرة أو قطع، ويتم التركيز على كل قطعة بشكل مستقل، وهذا يساعد على تحسين الاستيعاب وتحفيز الذاكرة للإبقاء على المعلومات في الذاكرة لوقت أطول.

لنفترض أنك تقوم بدراسة مادة علمية تتضمن الكثير من المعلومات الكبيرة والمعقدة، بدلاً من محاولة تذكر كل معلومة على حدة، يمكنك تجزئة هذه المعلومات إلى قطع أصغر، ثم يمكنك التركيز على تعلم كل قطعة على حدة وتذكرها بشكل جيد.

بعد ذلك، يمكنك تجميع هذه القطع معًا لتشكيل صورة كاملة للمادة الدراسية.

لاستخدام تقنية القطع (chunking technique) في المذاكرة، اتبع الخطوات التالية:

1- قم بتجزئة المادة المراد مذاكرتها إلى قطع صغيرة بحجم يسهل حفظه وفهمه.

2- ثم قم بترتيب هذه القطع بشكل منطقي ومتسلسل، وذلك لتسهيل الاستيعاب و الحفظ.

3- ركز على كل قطعة بشكل منفصل، و أعد قراءتها وتحليلها للتأكد من فهمها قبل الانتقال إلى القطعة التالية.

فوائد تقنية القطع (chunking technique)

تجعل عملية المذاكرة أسهل وأكثر فعالية.

تتيح للطالب تذكر المعلومات بشكل أفضل.

تساعد الطلاب على التركيز فقط على الجزء الذي يعملون عليه في الوقت الحالي.

ومن المهم أيضاً الحفاظ على التركيز والانتباه خلال عملية المذاكرة، وتقليل المصادر التي تشتت الطالب مثل الضوضاء الإشعارات المستمرة على الهاتف المحمول.

كما يمكن الاستفادة من تقنيات الاسترخاء والتأمل لتحسين التركيز.

استخدام تقنية القطع (chunking technique) في مذاكرة المواد الدراسية الصعبة

يمكنك استخدام تقنية القطع (chunking technique) في مذاكرة المواد الدراسية الصعبة.

في الواقع، قد يكون من أهم التقنيات اللازمة لمذاكرة المواد الصعبة التي تتطلب حفظ الكثير من المعلومات.

عندما تواجه موضوعًا صعبًا، قد يكون من الصعب تذكر كل المعلومات المتعلقة به في مرة واحدة.

لذلك، يمكن استخدام تقنية القطع لتقسيم الموضوع إلى قطع صغيرة وسهلة الفهم وترتيبها بطريقة منطقية.

بعد ذلك، يمكن التركيز على تعلم كل قطعة بشكل منفصل وتذكرها جيدًا، ثم تجميع هذه القطع معًا فيما بعد لتشكيل صورة متكاملة للموضوع بأكمله.

بشكل عام، تعتبر تقنية القطع واحدة من أفضل الطرق الفعالة لتحسين مهارات المذاكرة الخاصة بك، ويمكن الاستفادة منها في جميع المواد الدراسية.

ومن المهم أن تتمرن على هذه التقنية بشكل منتظم لتحسين قدرتك على التذكر والاستيعاب بشكل عام.