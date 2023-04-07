تقليد ساخر للمطربين السعوديين عباس إبراهيم ومحمد عبده ببرنامج “استديو 23”

قدم وليد قشران فقرة ساخرة ببرنامج “استديو 23” المذاع عبر فضائية “MBC” قلد فيها المطرب السعودي عباس إبراهيم، أداء وليد أشاد به متابعي البرنامج على صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بطريقته في أداء أغنيه عباس إبراهيم “ناديت”، وأرتدي وليد فشران خلال أداءه للأغنية ملابس مشابهة للتي يرتديها المطرب السعودي عباس إبراهيم.

تفاعل كبير مع تقليد لمطربين سعوديين

وأشتهر برنامج “استديو 23” بتقديمه لفقرات تقليد الفنانين الخليجين والمشاهير العرب في إطار فني ساخر، وجاء ظهور وليد إبراهيم في الحلقة الرابعة عشر ليحقق نجاح كبير في دقائق قليلة ظهر فيها على المسرح، حيث دخل في أداء تمثيلي لطريقة غناء المطرب عباس إبراهيم، ثم ما لبس أن دخل في نوبة بكاء وتأثر.

بعدها دخل ممثل أخر ليؤدي شخصية المطرب السعودي الكبير محمد عبده، حيث أرتدى ملابس فنان العرب وأكمل بطريقته المميزة غناء الأغنية التي بدأها وليد، ثم لم يلبس أن انسحب من المسرح بالطريقة بالطريقة التي نفذها محمد عبده من قبل وأثارت الجدل، حيث غادر المسرح وهو يسير للخلف.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل

الفقرة الساخرة شهدت ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث علقت متابعة تدعى Lama قائلة “مبدع مبدع يا وليد”، بينما علق محسن عمر قائلا “أوضح من كذا مافيش يا ربس”، واتفق الغالبية العظمى من متابعي الفقرة ومشاهدي الفيديو على الثناء على ما قدمه وليد قشران.