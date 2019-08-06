تفسير حلم قص الشعر في المنام

رؤية قص الشعر في المنام والحلم ودلالة هذا الحلم لكل امرأه سواء إذا كانت فتاة عزباء أو امرأة متزوجه أو أخري لم يسبق لها الزواج أو فتاه في مقتبل العمر وسنري بوضوح تفسير كل حلم للإمام ابن سيرين وتفسيره في الرؤية لقص الشعر في المنام ويدل علي تفسيرات مختلفه لكل حاله أم هو نفس الحلم لكل شخص وتفسيره موضح وسنعرف كل هذا مع التوضيح لكل حاله من الحالات.

قص الشعر في المنام للمرأة المتزوجة

تدل هذه الرؤية في المنام للمرأة المتزوجة علي سداد الديون وفك الكرب وحضور مناسبات سعيده وكان يوجد ثقل علي قلبها ثم تخلصت منه وتعاود نشاط حياتها من جديد وتيسر من كل كرب ووجود راحه نفسيه لديها ولأسرتها سواء إذا كان لديها أطفال أو لا تنجب.

قص الشعر في المنام للفتاه

هو انعكاس رغبه لدي الفتاه بالتقيد وأنها تتمني أن تكون متحرره في أموز حياتها وان تريد دخول السرور علي قلبها وفك التقيد التي تشعر به دائما وأنها تركض دائما وراء الحرية والأمل في الحياه علي طريقه تفكيرها ورغبتها الحالية.

رؤية الشعر في المنام وتفسيره في العموم

إذا رأيت في الرئية والمنام انك غيرت شعرك بشكل جذري سواء صبغه للشعر أم قص الشعر كله أو أطرافة وحدوث تغيير في شكل الشعر وعمل ذلك تأثير علي شكل الوجه فانك بذلك تريد تغيير حياتك وانك تهرب من الواقع الذي تعيشه وتريد التحرر منه وانك حياتك سوف تتغير سواء من الناحية العاطفية أو من ناحيه العمل.

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