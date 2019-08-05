تغير صوتها الناعم إلى الأجش بسبب هذه المكيدة المدبرة ولم يحضر جنازتها سوى الزعيم.. محطات في حياة «نعيمة الصغير»

فنانة إستطاعت أن تجسد الكثير من الشخصيات بكل براعة، وبملامحها الحادة وطباعها الشديد وصوتها الأجش لعبت دور “الكاتعة” التي ظهرت بفيلم “العفاريت” وأطلق عليه أمنا الغولة، وأخافت منها المشاهدين لأدائها الدور بكل واقعية، فضلًا عن أدوارها كحماة تحث إبنتها بالسيطرة علي زوجها وأن تفعل أي شئ حتي تحصل علي الشقة وظهر ذلك بفيلم “الشقة من حق الزوجة”، لكن وراء تلك الممثلة ما لا يعرفه المشاهد عنها، وفي هذا التقرير سوف نرصد بعض المحطات في حياة الراحلة “نعيمة الصغير”.

البطاقة الذاتية

ولدت “نعيمة عبد المجيد عبد الجواد” في اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 1931، وعرفت فنيًا بـ “نعيمة الصغير” نسبة إلي زوجها الفنان محمد الصغير، التي بدا المشوار الفني سويًا، وعملا كمنولوجست في بداية حياتهما، وينتقلان من كباريه إلي أخر ومن كازينو إلي أخر حتي إستقرا الثنائي بإنضامهما إلي فرقة “إبراهيم حمودة”.

الظهور الأول

في إحدي جولات الممثل الراحل حسين الإمام بإحدي شواطئ محافظة الإسكندرية، رأي “نعيمة” وإكتشف موهبتها ورشحها إلي دور بفيلم “اليتيمتين” عام 1948 لتقف أمام الفنانة ثريا حلمي وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، الفنان فاخر فاخر والد الفنانة هالة فاخر.