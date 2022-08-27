وجهات نظر

رد فعل العسيري بعد فوزه بجائزة مسابقة الحلم| والأغا يزف نبأ سارَّ للمشتركين

محمد سيد

أُسدل الستار الخميس الماضي عن اسم الفائز الجديد المنتظر بجائزة الـ 150 ألف دولار أمريكي من مسابقة الحلم، ففي حفل أقيم على الهواء مباشرة بقناة إم بي سي، وتحديدًا عبر برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا، تم إعلان اسم محمد علي العسيري سعودي الجنسية من مدينة أبها، فائزًا بالجائزة، كما تم الإعلان عن مفاجأة أخرى عن السحب الجديد المقبل.

رد فعل العسيري بعد فوزه بجائزة مسابقة الحلم| والأغا يزف نبأ سارَّ للمشتركين

تعليق الفائز بجائزة مسابقة الحلم

وفور بدء مراسم السحب بنظام القرعة العشوائية، تم الاتصال بالفائز من المملكة العربية السعودية، وهو موظف حكومي بالمملكة، ويشترك في المسابقة للسنة الثالثة على التوالي دون يأس، وكان يأمل دائمًا بالفوز، وعبر عن سعادته البالغة بالحصول على الجائزة، وعن حلمه الذي ينوي تحقيقه بعد فوزه بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي، أي ما يُعادل أكثر من 560 ألف ريال سعودي، فأشار العسيري إلى أنه سيقوم بسداد ديونه أولاً.

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وعن أول اتصال سيقوم بإجرائه من أجل إبلاغها بفوزه بالجائزة، فسيكون لوالدته من أجل إدخال السعادة والسرور عليها، كما وجه الشكر للإعلامي مصطفى الأغا وقناة إم بي سي على المجهود المبذول في خدمة المواطنين وتحقيق حلمهم وإسعادهم في كل مكان.

أرقام وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول 2022

رد فعل العسيري بعد فوزه بجائزة مسابقة الحلم| والأغا يزف نبأ سارَّ للمشتركين

وتفاصيل السحب القادم

عن مفاجأة السحب القادم من مسابقة الحلم، فسيكون على جائزتين وليست جائزة واحدة، أنه سيتم الإعلان عن اسمي فائزين في المسابقة، كل سحب سيكون بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، مع بدء تلقي طلبات الاشتراك فيه من جميع الدول عبر طرق المشاركة الأساسية المعروفة.

محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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9 تعليقات
  1. لمياء بوغلالة يقول

    التمن ان
    اربح. ام اسعد 0610212714 طنجة المغرب
    الحلم

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  2. حنان محمود يقول

    والله نحنا بلبنان ما قادرين نشترك بالمسابقات لانو ما في مصاري واصلا هني ما حاطين رقم للبنان هني حاطين دول اخرى اصلا ما بهمهم انو يساعدو الناس ابدا لانو نحنا مندفع مصاري بلاوي لنسجل وبالاخير ما بيطلع اسمك

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  3. علي نور حاجي مودي يقول

    00967776950779 Yemen tell

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  4. فرح بولفعة المدعو مراد يقول

    اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا ونبينا المصطفى المختار محمد صلى الله عليه

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  5. صادق مسعدناصرالبحم من دوله اليمن 00967775130502 يقول

    حلم من دوله اليمن انااسمي صادق مسعدناصرالبحم من دوله اليمن من محافظه اب مديريه القفرلي احلم ثلاث سنوات ولاوصلت لي ريال واحد وانا صاحب الصوره والله ماقدااستلمت ريال واحدوالله

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  6. Ghizlane يقول

    سلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتمنا تكون بخير وعلي خيير يارب العالمين انا الحين مريضه بي مرض اسمو وهن العضلات ومحتاج دواء كتير ومش معي فلوس علاشان اخدو الحمد الله على كل حال وحاليا مش مستقرا وبدي استقر في مكان حتي لو كانت صالا واحد وبس لو كان ممكن تساعدوني الله ينصركم يارب العالمين ولا ابعتو الكلام ده ناس كتيير جزاكم الله خيرا 002120687061151

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    1. غير معروف يقول

      مبروووووك لكل الفائزين
      وإن شاء الله يحالفنا الحظ يارب

  7. غير معروف يقول

    بقالى خمس سنوات بشترك 😭😭

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  8. محمد باسم يقول

    ربحوني اريد اسوي عمليه اسناني كلها وگعت وصرت اتحسر اكل شي 😥

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