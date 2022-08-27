رد فعل العسيري بعد فوزه بجائزة مسابقة الحلم| والأغا يزف نبأ سارَّ للمشتركين

رد فعل العسيري بعد فوزه بجائزة مسابقة الحلم| والأغا يزف نبأ سارَّ للمشتركين
أُسدل الستار الخميس الماضي عن اسم الفائز الجديد المنتظر بجائزة الـ 150 ألف دولار أمريكي من مسابقة الحلم، ففي حفل أقيم على الهواء مباشرة بقناة إم بي سي، وتحديدًا عبر برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا، تم إعلان اسم محمد علي العسيري سعودي الجنسية من مدينة أبها، فائزًا بالجائزة، كما تم الإعلان عن مفاجأة أخرى عن السحب الجديد المقبل.
تعليق الفائز بجائزة مسابقة الحلم
وفور بدء مراسم السحب بنظام القرعة العشوائية، تم الاتصال بالفائز من المملكة العربية السعودية، وهو موظف حكومي بالمملكة، ويشترك في المسابقة للسنة الثالثة على التوالي دون يأس، وكان يأمل دائمًا بالفوز، وعبر عن سعادته البالغة بالحصول على الجائزة، وعن حلمه الذي ينوي تحقيقه بعد فوزه بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي، أي ما يُعادل أكثر من 560 ألف ريال سعودي، فأشار العسيري إلى أنه سيقوم بسداد ديونه أولاً.
محمد علي عسيري من السعودية يفوز بـ150 ألف دولار في الحلم#صدى_الملاعب #MBC1
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— الحلم (@Dream_MBC) August 25, 2022
وعن أول اتصال سيقوم بإجرائه من أجل إبلاغها بفوزه بالجائزة، فسيكون لوالدته من أجل إدخال السعادة والسرور عليها، كما وجه الشكر للإعلامي مصطفى الأغا وقناة إم بي سي على المجهود المبذول في خدمة المواطنين وتحقيق حلمهم وإسعادهم في كل مكان.
أرقام وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول 2022
وتفاصيل السحب القادم
عن مفاجأة السحب القادم من مسابقة الحلم، فسيكون على جائزتين وليست جائزة واحدة، أنه سيتم الإعلان عن اسمي فائزين في المسابقة، كل سحب سيكون بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، مع بدء تلقي طلبات الاشتراك فيه من جميع الدول عبر طرق المشاركة الأساسية المعروفة.
التمن ان
اربح. ام اسعد 0610212714 طنجة المغرب
الحلم
والله نحنا بلبنان ما قادرين نشترك بالمسابقات لانو ما في مصاري واصلا هني ما حاطين رقم للبنان هني حاطين دول اخرى اصلا ما بهمهم انو يساعدو الناس ابدا لانو نحنا مندفع مصاري بلاوي لنسجل وبالاخير ما بيطلع اسمك
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اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا ونبينا المصطفى المختار محمد صلى الله عليه
حلم من دوله اليمن انااسمي صادق مسعدناصرالبحم من دوله اليمن من محافظه اب مديريه القفرلي احلم ثلاث سنوات ولاوصلت لي ريال واحد وانا صاحب الصوره والله ماقدااستلمت ريال واحدوالله
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتمنا تكون بخير وعلي خيير يارب العالمين انا الحين مريضه بي مرض اسمو وهن العضلات ومحتاج دواء كتير ومش معي فلوس علاشان اخدو الحمد الله على كل حال وحاليا مش مستقرا وبدي استقر في مكان حتي لو كانت صالا واحد وبس لو كان ممكن تساعدوني الله ينصركم يارب العالمين ولا ابعتو الكلام ده ناس كتيير جزاكم الله خيرا 002120687061151
مبروووووك لكل الفائزين
وإن شاء الله يحالفنا الحظ يارب
بقالى خمس سنوات بشترك 😭😭
ربحوني اريد اسوي عمليه اسناني كلها وگعت وصرت اتحسر اكل شي 😥