رد فعل العسيري بعد فوزه بجائزة مسابقة الحلم| والأغا يزف نبأ سارَّ للمشتركين

أُسدل الستار الخميس الماضي عن اسم الفائز الجديد المنتظر بجائزة الـ 150 ألف دولار أمريكي من مسابقة الحلم، ففي حفل أقيم على الهواء مباشرة بقناة إم بي سي، وتحديدًا عبر برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا، تم إعلان اسم محمد علي العسيري سعودي الجنسية من مدينة أبها، فائزًا بالجائزة، كما تم الإعلان عن مفاجأة أخرى عن السحب الجديد المقبل.

تعليق الفائز بجائزة مسابقة الحلم

وفور بدء مراسم السحب بنظام القرعة العشوائية، تم الاتصال بالفائز من المملكة العربية السعودية، وهو موظف حكومي بالمملكة، ويشترك في المسابقة للسنة الثالثة على التوالي دون يأس، وكان يأمل دائمًا بالفوز، وعبر عن سعادته البالغة بالحصول على الجائزة، وعن حلمه الذي ينوي تحقيقه بعد فوزه بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي، أي ما يُعادل أكثر من 560 ألف ريال سعودي، فأشار العسيري إلى أنه سيقوم بسداد ديونه أولاً.

وعن أول اتصال سيقوم بإجرائه من أجل إبلاغها بفوزه بالجائزة، فسيكون لوالدته من أجل إدخال السعادة والسرور عليها، كما وجه الشكر للإعلامي مصطفى الأغا وقناة إم بي سي على المجهود المبذول في خدمة المواطنين وتحقيق حلمهم وإسعادهم في كل مكان.

أرقام وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول 2022

وتفاصيل السحب القادم

عن مفاجأة السحب القادم من مسابقة الحلم، فسيكون على جائزتين وليست جائزة واحدة، أنه سيتم الإعلان عن اسمي فائزين في المسابقة، كل سحب سيكون بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، مع بدء تلقي طلبات الاشتراك فيه من جميع الدول عبر طرق المشاركة الأساسية المعروفة.