تعلم كيف تتخلص من الندم و توبيخ الذات

الشـخص المبتلى بإدمـان الندم وتوبيـخ النفـس يـرى أنـه لا يسـتحق أن يقـارن مـع غيـره ويظـن بـأن أخطـاؤه فريـدة مـن نوعهـا لم يسـمع عنهـا أحـد قـط ولا يمكـن غفرانهـا ، رغـم أن معرفـة أنـك لسـت وحـدك حقـاً قـد يخفف عنـك، فعندمـا تـدرك بـأن اقـتراف الأخطاء مـن طبيعـة البـشر التـي فطـروا عليهـا، وأن وجـود عثـرات وندبـات في الماضي لا يحولك إلى شـخص سيئ بالمطلق ، وربمـا تكـون عـلى قـدر مـن العلـم والتربية والالتزام ولكنـك وقعـت ذات مـرة فلا يعنـي ذلـك الوقـوع أنـك شـخص غيـر صالـح للبقـاء بـل إنها مـن أكثـر الصفـات التـي تميزك ككائـن بـشري يصيـب ويخطئ ويتعلــم، وإن كنــت في فــترة مــن الفــرات اقترفت بعــض الأخطاء.

ولإيقاف كل تلـك المعاناة واسـتعادة هـذا السـلام عليـك يقينـاً تطبيـق إحـدى هـذه الأفكار: