تعلم كيف تتخلص من السلبية المحيطة بك

إذا كنــت تصنــف نفسك كمشــتكي مزمن وتــرى واقعــك مليئــاً بالســلبيات، وأسـباب الشـكوى مـن ظروفـك لا حصر لها، وتظـن بأنـك حاولـت مـراراً أن تطيــق ولكــن لا شيء يطــاق وقصتــك دائـمـاً مؤســفة، ويبــدو أنها خارجــة عــن ســيطرتك. فــإن هــذا ليــس صحيحــاً، والحقيقة هــي أن استراتيجية تفكــيرك تحتاج إلى تغيـير، لأنك صنعـت واقعاً متطابقـاً مـع أفـكارك.

هل سبق لك أن واجهت صعوبة في التخلص من الأشياء التي تشغل عقلك أو تكرار الأفكار السلبية في ذهنك؟ هذه الأسئلة، التي لا تبدو بعيدة المنال بالنسبة لمعظم الناس، تسمى اجترار الأفكار. باختصار، يعني التكرار المتكرر للأفكار في العقل، الأفكار السلبية التي تشغل عقلك باستمرار في حياتك اليومية ضارة جداً بصحتك فيما يلي بعض الطرق الأساسية التي يمكن تطبيقها للتخلص من هذه الأفكار.

كيف تتخلص من السلبية المحيطة بك؟

حدد تفكيرك السلبي وكن على دراية بالموقف

أولاً من المفيد تحديد وإدراك وقبول الفكر السلبي الذي كررته باستمرار في ذهنك. كن صادقاً مع نفسك واختبر دقة وجهة نظرك.

في حياتنا اليومية، تنتج أذهاننا العديد من الأفكار ومن المستحيل أن تكون كل هذه الأفكار إيجابية. لذلك فكر في سيناريو كارثي، ما الذي يمكن أن يكون أسوأ شيء ممكن أن يحصل؟ اطرح السؤال. غالباً ما يقلل البحث عن إجابة لهذا السؤال من تأثير أفكارك السلبية المتكررة.

أخلق مساحة لك

قم بإنشاء مساحات خالية لنفسك للتأمل بدلاً من شغل عقلك بالاستمرار بالأفكار السلبية في أوقات مختلفة، افعل ذلك على فترات من اختيارك ثم تابع حياتك اليومية وبالتالي، سيصبح هذا الموقف سخيفاً وعادياً بالنسبة لك بعد فترة.

التخلي عن هذا السؤال: لماذا تحدث أشياء مثل هذه معي دائماً؟

ابتعد عن هذا السؤال حيث أنه يضع كل المشاكل على ظهرك. اقبل أن الحياة ليست وردية دائماً وأنها قد تجلب لك السلبية. بعد كل شيء، لن تكون الحياة التي يكون فيها كل شيء مثالياً مثيرة كما تبدو. عندما تقبل ذلك، سيكون من الأسهل التعامل مع هذا الموقف.

أهم النصائح للتخلص من الأفكار السلبية