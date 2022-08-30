تعلم كيفية مسامحة الآخرين والغفران لهم

مدير يقلل من شأننا، قريب قام بتفكيك العائلة، صديق يجعلنا نعتقد أنه يعرف بالضبط أين يضربنا، أو عاشق مذنب … قائمة الأشخاص الذين يمكن أن يخيبوا آمالكم الطويلة. في بعض الحالات، ليس من السهل التعامل مع الجروح الناجمة عن الخطأ الذي وقع هذا هو السبب في أنه من الصعب جداً مسامحة الشخص الذي فعل ذلك ومع ذلك، فإن عدم التسامح في مثل هذه اللحظات يضر أكثر، تعلمك أن تغفر ، يمنحك الفرصة لترك مشاعرك وأفكارك السلبية وراءك واستعادة صحتك العقلية، فكيف يمكن أن نتعلم أن نغفر بعد كل هذا؟

تعلم التسامح كيف ومتى ولماذا نغفر؟

من الصعب أن نتوقع منه أن يغفر لنا عندما تستمر الآثار السلبية لخطأنا في إيذاء هذا الشخص، أليس كذلك؟ نفس الطريقة؛ ليس من السهل التوقف عن الاستياء من الخطأ الذي حدث لنا، خاصة التغاضي عن الخيانة أو مسامحة حدث صادم.

هناك أشخاص، حتى بعد 15 عامًا، يستمرون في الاستياء من الأخطاء التي ارتكبها هذا الشخص. على وجه الخصوص، إذا سألتني، بعد سنوات من محاولة التئام الجروح التي فتحت بعد علاقة مع نرجسي، ما زالت هناك صرخات بداخلي.

فكيف تسامح في مثل هذا الموقف؟ هناك شيء واحد واضح: لا توجد عصا سحرية للتخلص من المشاعر السلبية الغفران ليس بالأمر السهل إذا وجدت نفسك تفشل في مسامحة نفسك، فلا تقس على نفسك!

يمكن أن تختلف القدرة على التسامح وتعلم المسامحة اعتماداً على شخصيتنا وخبراتنا تعلم التسامح هو نشاط حميم يمكن أن يكلف كل واحد منا قدراً كبيراً من الوقت والطاقة.

مراحل الغفران

لحسن الحظ، حدد علم النفس طريقة تسمح لنا بالتخلص من الاستياء ، فيصف نموذج مهم اقترحه عالم النفس روبرت إنرايت مراحل التسامح على النحو التالي:

عدم إنكار المشاعر وفهمها وقبولها: تحليل واكتشاف المشاعر السلبية التي يسببها الخطأ وفهم الضرر الذي أصابك.

اتخاذ القرار بعدم الشعور بالاستياء تجاه الشخص الذي أساء إلينا: هذه في الواقع مرحلة إقناع المرء بأن يغفر، اتخاذ قرار بالابتعاد عن المشاعر والتجارب التي تؤذيك، وممارسة فعل التسامح والتركيز على كيفية التصرف من الآن فصاعداً.

محاولة الشعور بالشفقة تجاه الشخص الذي يغفر له: (هذا هو أصعب جزء يجب القيام به) حتى لو حاولت أن تأخذ كل شيء في الاعتبار، فلا يمكنك أن تفهم تماماً مشاعر الشخص الذي أخطأ فيك وأنت لا أستطيع التكهن تحت أي ظروف فعل ذلك الحدث. وإدراكاً لذلك، ابدأ بالتفكير فيما إذا كان الخطأ ناتجاً عن تعسف أم ضرورة.

من خلال القيام بذلك، يمكنك إعادة تقييم الحدث الذي سبب لك صدمة بطريقة أقل سلبية قد ننجح حتى في وضع أنفسنا في مكان الشخص الذي آذانا القدرة على رؤية التجربة من وجهات نظر مختلفة مع التعاطف يساعد على تقليل الآثار السلبية ويسمح لنا باستيعاب المشاعر تصبح العواطف أخف عند حدوثها.