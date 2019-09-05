تعرف على موعد عرض المسلسل التركي قيامة عثمان Dirilis Osman







نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة في موعد عرض المسلسل التركي قيامة عثمان، حيث يترقب الملايين من عشاق المسلسل التركي موعد الإعلان عن الموعد الرسمي من أجل أن يتم عرض أولى الحلقات من المسلسل التركي الشهير، هذا ويعتبر المسلسل التركي من أشهر المسلسلات التركية في الاونة الأخيرة وهو بطولة الفنان التركي بوراك اوزيجيفيت، والعديد من الفنانين الأخرين، هذا وقدم تم الكشف عن مسلسل قيامة عثمان في الحلقة الأخيرة من مسلسل ارطغرل في جزئه الخامس.







موعد عرض الحلقة الاولى من المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان

كشفت العديد من المصادر الغير رسمية في تركيا عن أن موعد عرض الحلقة الاولى للمسلسل التركي قيامة عثمان من المحتمل أن يكون في منتصف الشهر الجاري أو بداية الشهر القادم من العام الحالي، ولم يتم الإعلان عن الموعد المحدد بشكل رسمي من قبل القنوات الرسمية التي سوف تقوم بعرض المسلسل التركي، هذا وسوف يحكى المسلسل لنا عهد عثمان الأول وتأسيس الدولة العثمانية.







تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يبحث الكثير من عشاق الدراما التركية عن القنوات التي سوف بنقل أولى الحلقات من مسلسل قيامة عثمان، حيث يحاكي المسلسل أحداث تاريخية ” قيامة الدولة العثمانية”، وسوف تقوم قناة atv بعمل تغطية لكافة الحلقات من المسلسل التركي، بالإضافة إلى العديد من القنوات العربية ” كقناة الدعوة ” وغيرها من القنوات.





