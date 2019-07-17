تعرف على حقيقة خطوبة الممثلة البحرينية حلا الترك

تفاعل عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” تحت هاشتاغ ” #زواج_حلا_الترك “، و قد وصل هذا الهاشتاغ لترند السعودية، والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تطلق عليها هذه الشائعة، و جاء هذا الخبر بالوقت الذي تصالحت به حلا مع والدها المنتج محمد الترك، حيث تبلغ الممثلة حلا الترك 18 عاماً، فهي من مواليد عام 2000، و هي ابنة المنتج البحريني محمد الترك من طليقته منى السابر.

هذا وقد سارع الشاب ريان جيلر، بالتعليق على أمر خطوبة حلا الترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ، قائلاً: “خبر خطوبتي من الفنانة حلا الترك كذب لإيقاظ شائعة نائمة موجودة سابقاً، استهدوا بالله”، حيث اتهم البعض بأنه استغل الموقف لإظهار شهرته على حساب الفنانة الترك، كما تبع توضيحه الكثير من التهم والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة خطوبة الممثلة البحرينية حلا الترك

هذا وقد انتشرت بعض الصور لعارضة أزياء تشبه الفنانة البحرينية حلا لترك، وهي تضع طرحة زفاف على رأسها، و ذلك بالوقت الذي انتشر فيه أنباء تفيد بخطبة حلا الترك، و على الرغم من ذلك لم يتم التصريح عن نفي أو تأكيد هذا الخبر، رغم تواصلها الدائم مع جمهورها، بكل تفاصيل حياتها .

و تم التأكيد أنه لا صحة من هذه الشائعة زواج الممثلة البحرينية حلا الترك، و اعتقد البعض أن هذه الحملة منظمة بعلم حلا الترك، بهدف إعادة إسمها إلى الأضواء من جديد،