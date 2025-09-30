تعرف على أبرز مشاهير برج الميزان
برج الميزان برج هوائي ويمتاز مواليده بالحكمة والرزانة و الهدوء، وهو برج دبلوماسي واجتماعي، يمتلك ذوقًا رفيعًا ومحب للفن والجمال. يتميز أصحاب برج الميزان أيضًا بالثقة بالنفس والقدرة على الإقناع، ولكن من عيوبهم التردد في اتخاذ القرارات.
يبدأ برج الميزان من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، وفي هذا التقرير سأعرض لكم أبرز مشاهير برج الميزان من العربيين والعالميين.
عمرو دياب 11 أكتوبر 1961
محمد منير 10 أكتوبر 1954
اميتاب باتشان 11 أكتوبر 1942
كاثرين زيتا جونز 25 سبتمبر 1965
شيرين عبد الوهاب 8 أكتوبر 1980
أمير كرارة 10 أكتوبر 1977
روبي 8 أكتوبر 1981
مي عمر 10 أكتوبر 1988
ويل سميث 25 سبتمبر 1968
انور وجدي 11 أكتوبر 1904
أحمد مالك 29 سبتمبر 1995
بهاء سلطان 1 أكتوبر 1971
داليا البحيري 15 أكتوبر 1970
ديانا حداد 1 أكتوبر 1976
مونيكا بيلوتشي 30 سبتمبر 1964
رانبير كابور 28 سبتمبر 1982
سمية الخشاب 20 أكتوبر 1966
أروى جودة 27 سبتمبر 1979
رضوى الشربيني 30 سبتمبر 1981
نجلاء بدر 6 أكتوبر 1974
بشرى 5 أكتوبر 1981
بيلا حديد 9 أكتوبر 1996