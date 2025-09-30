وجهات نظر

تعرف على أبرز مشاهير برج الميزان

علياء عمرو

 

برج الميزان برج هوائي ويمتاز مواليده بالحكمة والرزانة و الهدوء، وهو برج دبلوماسي واجتماعي، يمتلك ذوقًا رفيعًا ومحب للفن والجمال. يتميز أصحاب برج الميزان أيضًا بالثقة بالنفس والقدرة على الإقناع، ولكن من عيوبهم التردد في اتخاذ القرارات.
يبدأ برج الميزان من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، وفي هذا التقرير سأعرض لكم أبرز مشاهير برج الميزان من العربيين والعالميين.

 

 

عمرو دياب  11 أكتوبر 1961

محمد منير  10 أكتوبر 1954

اميتاب باتشان  11 أكتوبر 1942

كاثرين زيتا جونز  25 سبتمبر 1965

شيرين عبد الوهاب  8 أكتوبر 1980

أمير كرارة  10 أكتوبر 1977

روبي  8 أكتوبر 1981

مي عمر  10 أكتوبر 1988

ويل سميث  25 سبتمبر 1968

انور وجدي  11 أكتوبر 1904

أحمد مالك  29 سبتمبر 1995

بهاء سلطان  1 أكتوبر 1971

داليا البحيري  15 أكتوبر 1970

ديانا حداد  1 أكتوبر 1976

مونيكا بيلوتشي  30 سبتمبر 1964

رانبير كابور  28 سبتمبر 1982

سمية الخشاب  20 أكتوبر 1966

أروى جودة  27 سبتمبر 1979

رضوى الشربيني  30 سبتمبر 1981

نجلاء بدر  6 أكتوبر 1974

بشرى  5 أكتوبر 1981

بيلا حديد  9 أكتوبر 1996

علياء عمرو

طالبة في ثانوي عام
بعمل كصحفية تحت التدريب في موقع نجوم مصرية
مهتمة بمتابعة الأخبار الفنية وكتابتها و آمل أن أقدم لكم محتوى مسليًا ودقيقًا ينال إعجابكم.


