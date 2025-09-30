تعرف على أبرز مشاهير برج الميزان

برج الميزان برج هوائي ويمتاز مواليده بالحكمة والرزانة و الهدوء، وهو برج دبلوماسي واجتماعي، يمتلك ذوقًا رفيعًا ومحب للفن والجمال. يتميز أصحاب برج الميزان أيضًا بالثقة بالنفس والقدرة على الإقناع، ولكن من عيوبهم التردد في اتخاذ القرارات.

يبدأ برج الميزان من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، وفي هذا التقرير سأعرض لكم أبرز مشاهير برج الميزان من العربيين والعالميين.

عمرو دياب 11 أكتوبر 1961

محمد منير 10 أكتوبر 1954

اميتاب باتشان 11 أكتوبر 1942

كاثرين زيتا جونز 25 سبتمبر 1965

شيرين عبد الوهاب 8 أكتوبر 1980

أمير كرارة 10 أكتوبر 1977

روبي 8 أكتوبر 1981

مي عمر 10 أكتوبر 1988

ويل سميث 25 سبتمبر 1968

انور وجدي 11 أكتوبر 1904

أحمد مالك 29 سبتمبر 1995

بهاء سلطان 1 أكتوبر 1971

داليا البحيري 15 أكتوبر 1970

ديانا حداد 1 أكتوبر 1976

مونيكا بيلوتشي 30 سبتمبر 1964

رانبير كابور 28 سبتمبر 1982

سمية الخشاب 20 أكتوبر 1966

أروى جودة 27 سبتمبر 1979

رضوى الشربيني 30 سبتمبر 1981

نجلاء بدر 6 أكتوبر 1974

بشرى 5 أكتوبر 1981

بيلا حديد 9 أكتوبر 1996