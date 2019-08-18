تعرض لحادث سير وأثبت موهبته في السينما تزوج فنانة شهيرة ما لاتعرفة عن لاعب نادي الأهلي السابق شريف عبد المنعم

استطاع شريف عبد المنعم لاعب الكرة بالنادي الأهلي أن يحفر أسمه في ذاكرة المشاهدين بتقديمه العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها فيلم عودة الهارب، إمبراطورية الشر، بركان الغضب وأيضا ظهوره كضيف شرف في فيلم فتاة من إسرائيل وجسد دور مجند إسرائيلي.

شريف عبد المنعم.

لفت شريف عبد المنعم أنظار الجماهير اليه وكانت بداية شهرته في عالم السينما بمن خلال فيلم بركان الغضب عام 2002 مع كوكبة من المع النجوم من بينهم تامر هجرس ، جيهان قمري، وكان أخر عمل فني له عام 2009 من خلال فيلم فخفخينو مع كوكبة من النجوم من بينهم الفنان مصطفي شعبان، رانيا يوسف، تخرج شريف عبد المنعم من معهد التعاون لعب في النادي الأهلي وتميز كجناح أيسر للفريق و كان من أخطر مهاجمي مصر بفترة السبعينات وبداية الثمانينات كما أنه كون ثنائي ناجح مع الكابتن محمود الخطيب وقتها .

ابتعد عن كرة القدم في عز تألقه وشهرته بسبب حادث سير وذلك أثناء قضائه أجازة مع أصدقائه ارسله النادي الأهلي للعلاج في إنجلترا، بقرار من الكابتن صالح سليم وبعد تعافية قرر الإبتعاد عن مجال كرة القدم وتم تكريمه من قبل النادي الأهلي وفاءً لتاريخه الرياضي المشرف تزوج من الفنانة هدى رمزي وكان الزوج السادس والأخير في حياتها ولكن لم يستمر الزواج كثيرا وتم الإنفصال بعد مرور 5 أشهر دون ذكر أي أسباب.