تطبيق “ZAmerican English” للأندرويد والآيفون – أفضل تطبيق لتعلم اللغة الإنجليزية بالمجان!

أطلق الأستاذ والمُعلم أبراهيم عادل، مؤسس قناة ZAmerican English على اليوتيوب، تطبيق على الأندرويد

وآب ستور “App Store” يسمى ذ أمريكان أنجليش “ZAmerican English”، لتعلم اللغة الانجليزية من خلال الهواتف الحديثة آي “Smart Phone”، وحصل التطبيق على أكثر من مليون تحميل على منصة جوجل بلاي، ويُعد الآن من أفضل التطبيقات لتعليم اللغة الإنجليزية، وايضاً القناة تتقارب على الثلاثة مليون مشترك!، العجيب حقاً أن كل ذلك يفعله شخص واحد وليست شركة أو مؤسسة.. إلخ، شخص واحد أستطاع مساعدة الملايين من الناس لتعلم اللغة، وبعد مشاهدة الكثير من الفيديوهات والتعليقات على اليوتيوب وعلى التطبيق وما يقدمه الأستاذ أبراهيم عادل، أحب أن اقول إني بالفعل بدأت أتعلم معه وأنه أفضل ما رأيت في المحتوى العربي التعليمي.

تحميل تطبيق ZAmerican English للأندرويد والآيفون

ولآن ما رأيت كان الأفضل في تعليم اللغة الإنجليزية، سوف أقدم لكم على موقع نجوم مصرية لينكات تحميل التطبيق من على الأندرويد والآيفون، وأيضاً القناة على اليوتيوب، وكل ذلك لمساعدك في تعليم اللغة الإنجليزية مجاناً، وبشكل صحيح وبالترتيب من البداية إلى الاحتراف أو من بداية مستوى ما على حسب مستواك في اللغة الإنجليزية، فالقناة توفر العديد من المستويات وأيضاً الاختبارات ولكن ذلك على التطبيقات.

ويمكنك تحميل نسخة الأندرويد من هنا

ونسخة الآيفون من هنا

قناة ذا امريكان انجلش

أنضمت قناة ذا امريكان انجلش على اليوتيوب في أكتوبر 2017، ومستمرة حتى يومنا هذا، ولكن ما أريد أن أقوله هو بعض إحصائيات القناة على اليوتيوب، حيث حصلت القناة على أكثر من 2,700,000 مشترك في خلال عامين فقط!، وعلى أكثر من 113,000,000 مشاهده على اليوتيوب، حيث بعد الحصول على أول مليون مشترك أطلق تطبيق الأندرويد، ثم أطلق تطبيق لهواتف الآيفون بعدها عدة أشهر، ويستمر الأستاذ إبراهيم عادل في التطور المستمر بعمله وإتقانه.

وذلك فيديو من القناة من دورة تعليم الإنجليزي من الصفر للمبتدئين

عن أبراهيم عادل

ما يميز القناة حقاً هو تخصص أبراهيم عادل في اللغة الإنجليزية، ما عرفته من بعض فيديوهاته أن يعمل في هونج كونج، ولكن ليس كمدرس بل هو من يضع المناهج وطرق التدريس، وأنه لديه خبرة أكثر من 12 عام في اللغة الإنجليزية.

وكـمعرفة عامة لدي في البحث على الإنترنت ومقارنة المحتويات، أشهد أن الأستاذ أبراهيم عادل كان سبب في تغيّر أعتقادي، بإن

عندما لا تدفع ثمن سلعة ما فاعلم أنك أنت السلعة

حيث يقدم سلعة مجانية، وعن تجربة هي أفضل من المدفوعة، وبالتأكيد هي ليست مجانية بالكامل وعليها إعلانات وهو صريح للغاية ويقول ذلك أيضاً، ولكن إعلانات غير مفروضة عليك وليست “صفحات منبثقة”، وإذا كنت تعرف القناة وتتعلم من خلاله يمكنك مشاركة تجربتك في التعليقات.

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