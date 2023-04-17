تشبيك العلاقات وتأثيرها على قرار التوظيف

تعريف التشبيك Networking

أن التشبيك هو بناء علاقات مؤثرة، ونافعة، ومتينة؛ والتشبيك هو المشاركة مع الآخرين بشكل فعال، ومتواصل؛ وفي التشبيك يجب أن تكون تلك العلاقة نافعة للطرفين؛ لذا فإن التشبيك يعتبر هو جوهر بناء العلاقات الاجتماعية؛ ويساعد التشبيك أصحاب الأعمال في تبادل الخبرات، والمعارف، والمصالح، والأفكار؛ وكذلك تفيد الشبكات في البحث عن العملاء المحتملين؛ وكذلك يساهم التشبيك في خلق واستكشاف فرص جديدة؛ وغالبا ما يعتمد النجاح، والإنجاز على مستوى تشبيك العلاقات الاجتماعية واتساعها، وتنوعها، وقوتها؛ ويسهم تشبيك العلاقات مع المستقلين، والزملاء في زيادة فرص التعاون، وتبادل المعرفة والنصح والإرشاد، وزيادة الإنتاج.

العطاء بلا مقابل هو أساس تشبيك العلاقات

أن التشبيك يعتمد بشكل أساسي على تبادل المنفعة والعطاء؛ ولكن يجب أن يقوم التشبيك على العطاء دون مقابل؛ لذا يجب أن يبحث المستقل عن الطرق التي يجيد خدمة الناس بها؛ لان من المعروف يقينا أنه كلما فعلت الخير_تشكل لدى المجتمع، ولدى أعضاء شبكتك الاجتماعية؛ التزام غير واع اتجاهك بوجوب مساعدتك، وشعورهم بأنهم مدينون لك؛ ومدينون اتجاهك؛ وأنه يجب عليهم رد جميلك ومساعدتك عند وقت الحاجة، والضرورة.

ما هو الهدف من تشبيك العلاقات

أن تشبيك العلاقات تنمو وتثمر نفعها؛ إذا كان العطاء بلا مقابل، وبلا توقع هو هدفها وغايتها، أن المستقل الناجح هو من يعرف كيف يساعد الناس على إنجاز وتحقيق أهدافهم؛ دون أن ينتظر مقابل؛ لأنه عرف أن العطاء صفة وسلوك إيجابي ولبنة في بناء علاقات اجتماعية قوية؛ أما الشخص الفاشل دائما يسأل نفسه؟ ما الفائدة التي سوف تعود على من وراء مساعدتي للآخرين؟ لماذا أنا دائما الذي أعطى دون مقابل؟ ولكنه نسى أن الإجابة موجودة في قانون الأثر غير المباشر؛ أنه كلما زاد اهتمامي وعطائي لشخص ما؛ كلما زاد ايضا اهتمامه هو بى وتشكل لديه شعور غير واعى بانة مدين لى؛ وسوف تجد ذلك ايضا فى قانون المعاملة بالمثل؛ أى أن ما تعطية وتنفقة من مالك أو وقتك سوف يعود عليك بعشرة اضعاف من النفع؛ وكلما زاد اهتمامك بشخص ما؛ كلما زاد ايضا اهتمامه بك وبعلامتك التجارية الشخصية_البراند؛ والعطاء بالنسبة للمستقل سبيل لبناء سمعة جيدة، واكتساب ثقة الاخرين.

علاقة التشبيك بالحصول على فرص عمل

أن في بناء شبكات، وعلاقات تواصل قوية مع الأصدقاء؛ سواء إن كان في شبكات التواصل الاجتماعي، أو في الحياة؛ لها كبير الأثر على قرار التوظيف؛ لانه دائما ما يستعين مسئولو التوظيف بشبكات التواصل الاجتماعي في البحث عن الشخص المتقدم للعمل لمعرفة علاقاته واهتماماته قبل المقابلة أو قبل أرساله إلى الإدارة العليا؛ وذلك للحصول على معلومات عنه، ولتكوين فكرة مسبقة عن ثقافته، واهتماماته، وللتأكد من ملائمته لثقافة المؤسسة؛ وبناء توقع حوله؛ أن التشبيك يعتبر مفيدا في البحث عن وظيفة؛ لان التشبيك يعطى انطباع لمسئولي التوظيف على أنك بعلاقاتك سوف تكون إضافة قوية لأى مؤسسة؛ هذا بالاضافة الى أن نسبة كبيرة من الذين حصلوا على عمل تم ترشيحهم وتزكيتهم من قبل الاصدقاء، وشبكة معارفهم على شبكات التواصل الاجتماعى.

تأثير العلامة التجارية الشخصية والتشبيك على التوظيف

أن بناء شبكة علاقات جيدة، وقوية؛ وإيجاد علامة تجارية شخصية_براند؛ بشكل احترافي، وواع، ومقصود، وبإتقان له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على قرار التوظيف؛ أن في الحقيقة يوجد هناك نوع من الوظائف لم تكن موجودة في الأساس؛ ولكنها تتطور وتبنى وتعد خصيصا لتتلاءم مع شخصيتك؛ لاعتقاد مسئولي التوظيف في تلك الشركة أن وجودك في شركتهم سيكون له تأثير كبير؛ وذلك لتمتعك بشبكة علاقات قوية، وحرفتيك في التفاعل مع المجتمع المحيط بك؛ وبعطائك الذي خلق التزام غير واع اتجاهك؛ ويجب أن تعرف أن لشبكات الاتصالات والتواصل لها تاثير كبير على التوظيف أذ ان الشركات الان بامكانها الوصول الى مجموعات اكبر من المرشحين من اصحاب الخبرات الكبيرة والمواهب والعلاقات المتميزة؛ لذلك اضطر الكثير من الباحثين عن عمل الى السعى الجاد والمستمر لاكتساب ميزة تنافسية عن طريق تشبيك العلاقات وانشاء علامة تجارية شخصية قوية_براند شخصى؛ حتى يكونوا من الذين تصنع من اجلهم الفرص.

التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على قرار التوظيف

هناك 71 % من مسئولي التوظيف أعلنوا بأن نشاطات المرشح على مواقع التواصل الاجتماعي دفعتهم إلى تغيير رأيهم بالسلب؛ وكانت من ضمن الأسباب التي دفعتهم لتغيير رأيهم بالسلب؛ قيام بعض المرشحين بمشاركة محتوى جنسي، أو كلام بذي، أو كلام عن تعاطي مخدرات، أو أخطاء لغوية ونحوية