تسريب الأجر الضخم الذي تقاضته الفنانة ياسمين عبد العزيز للظهور في برنامج معكم

كشفت بعض التقارير الصحفية عن المبلغ الضخم الذي سوف تتقاضاه الفنانة الشهيرة ياسمين عبد العزيز من أجل ظهورها الإعلامي في برنامج معكم الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي والحلقة سوف تذاع أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث ستطل الفنانة ياسمين عبد العزيز في ظهور اعلامي بعد غياب 17 عام عن الظهور في البرامج

الأجر الضخم الذي تقاضته الفنانة ياسمين عبد العزيز

بعد غياب الكثير من السنوات عادت مرة أخرى الفنانة ياسمين عبد العزيز للظهور مرة أخرى من خلال الموسم الجديد لبرنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي والذي سيذاع في عيد الأضحى القادم وبحسب المصادر الذي سربت الأجر الضخم وهو 2 مليون جنية بعد العديد من المفاوضات التي أجراها البرنامج مع ياسمين والتي انتهت في النهاية بتدخل من الإعلامية منى الشاذلي وجعلت ياسمين توافق على تصوير الحلقة.

كما كشفت التقارير أيضا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أشترط على البرنامج عدم توجيه لها أى أسئله عن الفنانة ريهام حجاج زوجة طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة وطلبت أيضا أن تكون أسئلة البرنامج عن حياتها العملية أكثر من حياتها الشخصية ولكن في نفس الوقت سوف تتحدث لأول مرة إعلاميا عن مسألة طلاقها

ومن خلال برومو الحلقة الذي تم إذاعته أن الحلقة ستكون مليئة بحالة المرح والمغامرة حيث سيظهر في الحلقة ثعبان وقرد وأيضا في البرومو تظهر ياسمين عبد العزيز وهى تجاوب عن امكانية زواجها مرة أخرى لتجيب نعم بكل تأكيد