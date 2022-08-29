تسريبات الحلقة 1059 مانجا وان بيس الكارتون الياباني ومواعيد الإذاعة 2022

يعد مسلسل مانجا وان بيس من المسلسلات الكرتونية اليابانية الشهيرة التي يتابعها الملايين من الأطفال بالدول العربية بنسختها المترجمة، كما أنها ذات شهرة كبيرة في اليابان، حيث قد بدأ هذا المسلسل الكرتوني منذ عام ١٩٩٧، أي منذ ما يقرب من ٢٥ عام، وما زالت حتي الآن تلقي إعجاب ومتابعة كبيرة، نظرا لما تضمنه من أحداث شيقة وممتعة، ونوضح لكم في هذا المقال مواعيد بث هذا المسلسل الكرتوني، مع عرض أهم الأحداث المتوقعة للحلقات القادمة وفقًا لبعض التسريبات.

مواعيد إذاعة مسلسل الكرتون مانجا وان بيس

يتساءل العديد من الأطفال بالوطن العربي عن مواعيد إذاعة مسلسل الكرتون الياباني مانجا وان بيس، ولذلك سوف نوضح لكم مواعيد عرض الحلَقات القادمة لشهر أغسطس الجاري، وهي كالتالي:

تمت إذاعة الحلقة ١٠٥٨ في يوم ٢٦ من شهر أغسطس، وكانت حلقة مميزة، مليئة بالأحداث الحماسية والمشوقة.

أما عن الحلقة ١٠59 فأنه يكون في يوم 9 من شهر سبتمبر.

بينما تذاع الحلقة 1060 وذلك في يوم 16 من شهر سبتمبر.

بينما تذاع الحلقة 1061 في يوم 23 من شهر سبتمبر القادم لعام 2022.

وتذاع الحلقة 1062 في 7 من شهر أكتوبر.

تم الإنتهاء من تصوير الموسم الأول من المسلسل

استغرق التصوير 7 اشهر تقريبا . pic.twitter.com/wqkbbIfth7 — مسلسل ون بيس (@OnePieceSeries1) August 23, 2022

أهم أحداث الحلقة ١٠٥٨ من مسلسل مانجا الياباني

نتابع معكم أهم الأحداث المميزة التي جاءت كالتالي:

جاءت أحداث الحلقة ١٠٥٨ مشوقة حيث ظهر بها حاكم الرعد.

بالإضافة إلى عدة أحداث داخل الحلقة مليئة بالغموض والأثارة.

ظهر في هذه الحلقة عدة أبطال مختلفين مثل باجي المهرج وغيرهم من أبطال المسلسل.

تسريبات الحلقة 1059 من كارتون وان بيس

توقعات مانجا ون بيس الفصل 1059 بعد قيام القائد مونكي دي بالانضمام مباشرة إلي المعركة والقتال مصطحبًا معه حليفه لاو، وأيضًا كابتن كيد وكيلر، نائب القائد السياف زورو، وجاءت التوقعات الجديدة بظهور قوة اليونكو كايدو بصورة قوية، نتوقع بعد تعرض كايدو للضرب، ورغبته القوية في خوض القتال معهم سوف نجد العديد من القتالات القوية.