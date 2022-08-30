تستطيع التخلص من عادة التذمر و الشكوى

بـما أن العقـل هـو الجزء الوحيـد في جسـم الإنسان الـذي يسـتطيع السـفر والقفز عـر الزمـن باعتبـار أنـك تسـتطيع الوصـول إلى الشـيخوخة خلال سـاعة تفكـر سـلبية واحـدة، وبضعـة دقائـق مـن اليـأس وربمـا أسـبوع مـن الكتمـان أو التذمـر، فــإن العكــس صحيــح أيضــا فلــو أنــك قضيــت مــا قضيــت مــن الوقــت في استبشـار الخير وتأمـل المستقبل وترقـب الفـرج لكنـت أكثـر شـبابا وحيويـة ممـا أنـت عليـه الآن، لكـن الأوان لم يفـت بعـد للحصـول عـلى شـباب دائـم، وأن كنت كثير الشكوى وتتساءل دائماً كيف يمكن التخلص من عادة التذمر والشكوى؟ فهذا المقال سوف يساعدك على ذلك.

اترك الشكوى وراءك فهي عادة عديمة الفائدة:

الشكوى عادة سلبية لدى معظم الناس علاوة على ذلك، من الصعب التخلص منها، قد تسأل لماذا نستمر في الشكوى لأن فكرة أن نكون ضحية للظروف بدلاً من تحمل المسؤولية مغرية للغاية.

ربما تفعل الشيء نفسه ولا تشعر بالمسؤولية عما يحدث لك، لا تتخذ خطوات لحل المواقف التي لا تحبها والتي تدفعك للشكوى.

من المهم أن تنتبه إلى التوصيات الأربع التي سنشاركها للخروج من دوامة الشكاوى. هذا سيجعلك واثقاً وتشعر بتحسن، تساعدك هذه النصائح أيضًا على إبقاء رأسك فوق الماء في الأوقات الصعبة بدلاً من الغرق:

وداعاً للشكوى ، ها نحن ذا!

للشكاوى خاصية معينة الشكوى تعني أن تكون سلبياً القيام بذلك لا يصلح أو يغير أي شيء.

الشكوى تجعلك تشعر وكأنك ضحية ليس عليك فعل أي شيء لتغيير ما يحدث على سبيل المثال، نشكو عندما نواجه مشروعاً لم يحرز تقدماً ومع ذلك، يمكنك دائماً اختيار مسار آخر .. يمكنك أن تقرر اتخاذ إجراء.

بدلًا من السماح للشكوى بإغرائك، يمكنك التحكم في الأفكار والمشاعر التي تزعجك لذلك، من خلال الضغط عليها، يمكنك التبديل إلى مسار آخر أو يمكنك استخدام هذه المشاعر والأفكار للتعلم من أفعالك.

لا يمكنك أن تظل صامتاً في مواجهة موقف يفاجئك أو يتطور بشكل غير متوقع، الحلم مجاني لكن تحقيق أحلامك مكلف للغاية.

لا تنكر ما حدث لك

عندما لا يحب الناس ما يحدث لهم، فإنهم يميلون إلى إنكاره هذا هو أقصر طريق للشكاوى ومع ذلك، هناك مواقف لا يمكنك تغييرها على سبيل المثال، حقيقة أنك ارتكبت خطأ في الماضي أمر يستحيل تغييره.

هل ستستمر في الشكوى من هذا؟ هل ستستمر في التفكير في الماضي الذي لا يمكنك تغييره وأنت في الحاضر؟

القيام بذلك هو مضيعة للوقت والطاقة يمكن أن تستخدم هذا الوقت لشيء أكثر فائدة، تعلم أن تقبل ما يحدث لك يمكنك التعلم من أي شيء لتحسين نفسك أنت فقط بحاجة إلى الاسترخاء قليلاً هل أنت مستعد لهذا؟

كن شجاعاً، تحمل المسؤولية

تمنعك دوامة الشكاوى من تحمل مسؤولية ما يحدث لك من الأسهل بكثير أن تلوم الآخرين على سوء حظك.

لسوء الحظ، فإن معظم ما يحدث لك هو مسؤوليتك حتى لو أساء الآخرون معاملتك، فإن قرارك هو عدم السماح بحدوث ذلك مرة أخرى أو تجربة طرق أخرى.

لا يمكنك لوم الآخرين على ما حدث لك، يمكن أن تحدث الأشياء بدون سبب يجب أن تقبل هذا، يجب أن تكون مسؤولاً عن أفعالك تحتاج أيضاً إلى أن تكون ذكياً عند مواجهة أشياء لا يمكنك تغييرها.

أبلغ عن سبب شكواك

كيف تشعر عندما تشتكي من كل شيء؟ جيد أو سيئ ؟ من المحتمل أن هذا الموقف لن يجعلك تشعر بشعور جيد، هذا صحيح حتى عندما تستخدم الشكوى للتلاعب بالآخرين.

عندما تظهر شكاوى في أفكارك، فأنت بحاجة إلى قياسها، طريقة واحدة هي التحدث معهم، اسأل عن سبب وجود الشكوى وحاول العثور على الإجابة.

قد تكتشف أنك تقوم بالإبلاغ للفت الانتباه. أو قد تشعر بالحاجة إلى إلقاء اللوم على الآخرين لأنك لا تريد أن تتحمل المسؤولية عن قراراتك.

مهما كانت أسباب الشكوى، من المهم أن تدرك أن وجهة النظر هذه لا ينبغي أن تستغرق وقتاً طويلاً.

وبالنهاية دعني أخبرك الشكوى لن تؤدي إلا إلى إضعافك وتجعلك ضحية سلبية هذا ينطبق بشكل خاص على الأشياء الواقعة تحت سيطرتك بحيث يمكنك إعطاء اتجاه جديد الأمر كله يتعلق بتغيير وجهة نظرك.