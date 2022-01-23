“تزوج من ليلى فوزى وطلقها رغماً عنهُ لتتزوج من أنور وجدى ومات حزناً عليها”.. ما لا تعرفهُ عن الراحل عزيز عثمان

ولد الفنان عزيز عثمان فى 23 من شهر يناير لعام 1893، ويُعد الفنان من أبرز فنانى الكوميديا فى مصر والوطن العربى، وهو إبن المُلحن المعروف محمد عثمان أحد أشهر الموسيقين فى جيله، وقد توفى قبل أن يبلغ عزيز سن السابعه، كما أن الفنان هو عم الفنانه الجميله عايده عثمان.

ومن أشهر أدوار عثمان “بلاليكا” فى فيلم “لعبة الست”، ويُعد هذا الفيلم أشهر أعمال الفنان عزيز عثمان، وقد قدم فيه أُغنيته الشهيره “بطلوا ده واسمعوا ده”.

ومن أشهر أعماله أيضا فيلم “عنبر”، وقد قدم فيه الاوبريت الشهير “اللى يقدر على قلبى” حيث غنى فيه جملتهُ الشهيره “سيبك منهم ده مفيش غيرى… قيمه ومركز ووظيفه ميرى”.

ومن أشهر الافلام التى قدمها عزيز عثمان:ـ “ياظالمنى، ساعه لقلبك، آخر كدبه، حبيبتى سوسو، إبن للإيجار”، وغيرها الكثير من الاعمال التى لاقت نجاحاً كبيراً عند الجُمهور.

وتعرف عثمان على والد الفنانه ليلى فوزى، وأصبح من أعز أصدقائه، وبعد فتره وجيزه تقدم الفنان الى أبيها ليتزوج منها، فرحبت ليلى بهذا الزواج وكانت تنظر الى عزيز على أنه وسيلتها الى الدُخول الى دنيا الفن والشُهره، ولكن سرعان ما دبت المشاكل بينهما بعد عامين فقط من الزواج، فقررت ليلى أن تتخلى عنهُ وتطلب الانفصال، فرفض عثمان بشده، وذلك بعد أن علم رغبتها فى الارتباط بالفنان “أنور وجدى” بعد أن ذاع صيتهُ وأصبح من المشهورين.

وتدخل الكثير من الاهل والاصدقاء فى محاولات كثيره لإنهاء الخلافات القائمه بينهما وإقناع الفنان بأن يُطلق ليلى فوزى، وبالفعل طلقها رغماً عنهُ، الامر الذى تسبب فى دخوله نوبة حزن شديده والتى أودت بحياته، ليرحل عزيز عن عالمنا فى يوم 24 من شهر فبراير لعام 1955، عن عمر يُناهز الـ 62عاماً بعد أن ترك الكثير من الاعمال التى أثرى بها مكتبة الفن.