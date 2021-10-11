“ترك التعليم من أجل الفن وتزوج 3 مرات منهم واحده على غير الإسلام وإكتشف 3 فنانات”.. محطات فى حياة الراحل أنور وجدى فى ذكرى ميلاده

حل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان أنور وجدى، حيث انه ولد فى 14 من شهر أُكتوبر لعام 1904، وترك التعليم من بسبب تعلقه بالفن، وكانت بدايته الفنيه من خلال المسرح بشارع عماد الدين مع الراحل يوسف وهبى، وأخذ يظهر الفنان تدريجياً حتى أن وصل إلى السينما، وإشتهر الفنان فى السينما بجوار الراحلة ليلى مراد وكونا معاً ثنائى رائع تحب أن تشاهدهما.

قام أنور بتبنى الطفلة فيروز فنياً، وفى عام 1950 قدم معها أول أفلامها “ياسمين”، والذى كان من المؤكد أن يكون الفيلم من إنتاج مشترك بين محمد عبدالوهاب وأنور وجدى، ولكن عبدالوهاب خاف أن يخوض تلك المغامرة وقام بالإعتذار، ولكن الراحل لم يتردد لحظة وقام هو بمفرده بإنتاج الفيلم، والذى لاقى نجاحاً كبير فاق كل الإحتمالات، وقام الفنان أيضاً بالدخول معها فى تجربة غنائية “كروان الفن” فى فيلم “دهب”.

كما قام أنور بتقديم ليلى مراد كفنانة إستعراضية، حيث أنهما شكلا ثنائياً رائعاً من خلال الكثير من الأفلام التى قدماها ومن أهم أفلامهما “قلبى دليلى، حبيب الروح” وغيرها الكثير من الأفلام التى لاقت إعجاب الجمهور.

وأيضاً قدم الفنانة إلهام حسين، حيث أن الفنان توقع لها مستقبل كبير، الأمر الذى جعلها تتجه إلى الفن، وقام وجدى بمساعدتها حتى أصبحت فنانة معروفة، حيث قدمها للمخرج محمد كريم ليقدم أول أفلامها “بور سعيد” بجانب الفنان الراحل محمد عبدالوهاب، وحققت الفنانة نجاحاً كبير.

أما عن حياة انور الشخصية فكانت أكثر جدلاً، وليس لأنه تزوج أكثر من مرة، ولكن بسبب تجربة زواجه من ليلى مراد، والتى كانت على غير الإسلام، وبرغم المسيرة الفنية التى قدماها معاً، فقد جاءت حياتهما الشخصية بشكل مختلف تماماً.

قام وجدى فى بداية حياته بالزواج من إلهام حسين، وعلى الرغم من أنه هو من قدمها إلى عالم المجد والشهرة، فقد رفضت أن يكون معها فى فيلم “بور سعيد”، ولم تدوم هذه الزيجة أكثر من 6 أشهر، وبسبب كثرة الخلافات بينهما إنفصلا.

وبعد تقديم فيلم “قلبى دليلى”، قام الفنان بالزواج من ليلى مراد، وقاما بإعلان الزواج عقب مشهد زفة العروسين، وعاشا معاً نحو 7 سنوات، وبسب كثرة الخلافات الفنية والعائلية إنفصلا عن بعض فنياً وواقعياً.

ثم تزوج من الفنانة ليلى فوزى، حيث أنه كان فى بداية نجوميته فقام بالتقدم لخطبتها ولكن أباها رفض، وفضل عليه المطرب عزيز عثمان، ولكنه أصر على الزواج منها وبالفعل تم الزواج، وسافر الفنان مع زوجته إلى السويد لقضاء شهر العسل وهناك كانت المفاجأة حيث أُصيب وجدى بالمرض.