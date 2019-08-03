تركت زوجها من أجل الفن وتركت الفن من أجل الحجاب أسرار عن حياة الفنانة مديحة كامل

الفنانة الجميلة الراحلة مديحة كامل تعتبر من أهم نجمات الوسط الفني في فترة السبعينات والثمانينات وبسبب أدائها الرائع في التمثيل وجمالها الطبيعي الذي يحرك القلوب استطاعت أن تحصل على شهرة وحب الجماهير في الشارع المصري وأيضا استطاعت أن تدخل قلوب الوطن العربي وأن تكون أعمالها الفنية ناجحة في فترة عملها .

محطات في حياة الفنانة مديحة كامل

كشفت نجلة الفنانة مديحة كامل في إحدى اللقاءات عن محطات في حياة والدتها حيث قالت أن الراحلة كانت تعشق الفن بدرجة كبيرة جدا وهذا كان يغضب والدها وزوج مديحة كامل لأنه كان يغير عليها بشدة وذلك على حسب تصريحات نجلة الراحلة وكشفت أنه كان يوجد فارق كبير في السن بينهما وأن الزواج كان زواج تقليدي وليس ناتج عن قصة حب وأن مديحة كامل تركت اسرتها وزوجها بسبب رغبتها في العمل في الوسط الفني بعدما خيرها زوجها أن تكمل معه وتترك الفن أو تتركه وتكمل في الفن وهي اختارت أن تكمل في العمل الفني .

اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب

قررت مديحة كامل أن تترك الفن وترتدي الحجاب أثناء تصويرها فيلم بوابة ابليس وحينما حدث خلل تقني في بعض مشاهد الفيلم رفضت مديحة كامل إعادة المشاهد مرة أخرى وتم الاستعانة بدوبليرة لاستكمال الفيلم وتزوجت بعدها من المحامي جلال الديب وعاشوا في قصة حب لم تدم طويلا بسبب وجود خلافات بين المحامي والدولة جعلته يسافر خارج مصر وطلب من مديحة السفر معه ولكنها رفضت.

وفاة مديحة كامل

توفيت في 13 يناير 1997 بعد صراع مع مرض حيث أنها كانت تعاني من ضعف عضلة القلب.