ترتيب مؤشر هينلي لحرية السفر في عام 2024 وأقوى 10 جوازات

أصدر مؤشر “هينلي” لحرية السفر تصنيفه الدولي للجوازات الأقوى في العالم لعام 2024، ومع سيطرة كل من اليابان وسنغافورة على المركز الأول في مختلف مؤشرات حرية السفر على مدى السنوات الخمسة الماضية شهد تقييم “هينلي” لحرية السفر بالنسبة للجوازات هذا العام تغيراً كبيرا، صعدت العديد من الدول الأوروبية إلى المراتب الأولى وتمكنت بعض الدول من تحقيق تقدم كبير، بشكل عام شهد تقييم جوازات السفر لعام 2024 تغييراً كبيراً عما كان عليه العام الماضي وفي خلال السنوات القليلة الماضية أيضا.

يؤخذ في الاعتبار في تصنيف قوة جوازات السفر عدد الدول التي يستطيع المواطنون دخولها بدون تأشيرة وعدد الدول التي تستلزم الحصول على تأشيرة عند الوصول بالإضافة لعدد الدول التي تسمح باستخراج تصريح سفر إلكتروني والتسهيلات التي تقدمها تلك الدول لحاملي جوازات الدول المعنية للوصول إلى مطاراتها أو إلى منافذها البرية، يذكر أن الدولة الأولى في تقييمنا يتمتع مواطنيها بإمكانية الوصول إلى 194 وجهة حول العالم وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق وفقاً لاستطلاع مؤشر هينلي.

في العام الماضي حازت كل من اليابان وسنغافورة على المركز الأول في مؤشر حرية السفر حيث أتاحت جوازات اليابان وسنغافورة إمكانية الوصول إلى 193 دولة حول العالم، وفي عام 2024 انضمت إلى اليابان وسنغافورة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا حيث تتيح جوازات السفر الخاصة بتلك الدول إمكانية الوصول إلى 194 دولة بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول.

في المركز الثاني جاءت جوازات كل من فنلندا وكوريا الجنوبية والسويد، تتيح جوازات تلك الدول لمواطنيها إمكانية الوصول إلى 193 دولة، تأتي كل من الدنمارك وإيرلندا وهولندا والنمسا في المركز الثالث بإمكانية الوصول لـ 192 بينما تحتل كل من بلجيكا ولوكسمبورج والنرويج والبرتغال المملكة المتحدة المركز الرابع وتأتي كل من اليونان ومالطا وسويسرا في المركز الخامس.

شهدت كل من أستراليا ونيوزيلندا تقدما ملحوظا في تصنيفهما حيث بات بإمكان مواطنيها الآن الوصول إلى 189 دولة حيث حلت في المركز الثالث وذلك إلى جانب كل من التشيك وبولندا، في المركز السابع تأتي كل من الولايات المتحدة وكندا والمجر حيث يمكن لحاملي تلك الجوازات الولوج إلى 188 دولة.

تتابع دولة الإمارات العربية المتحدة صعودها المذهل في تصنيف هينلي لحرية السفر، لم يكن بإمكان مواطني الإمارات قبل 10 سنوات التمتع بنفس حرية السفر التي يتمتعون بها اليوم، حل جواز السفر الإماراتي في المركز الحادي عشر وأضيفت 106 وجهة جديدة للجواز الإماراتي منذ عام 2014، يقول رئيس شركة هينلي بأن الاتجاه العام على مدى العقدين الماضيين كان يتجه نحو قدر أكبر من حرية السفر، اتسعت الفجوة بين الذين هم في بداية الترتيب والذين هم في الأسفل حيث اتسعت الفجوة أكثر من أي وقت مضى، يذكر بأن أفغانستان جاءت في قاع الترتيب حيث يستطيع مواطنوها الوصول إلى 28 دولة فقط بدون تأشيرة، تعتبر كل من باكستان وسوريا والعراق من الدول التي جاءت في قاع الترتيب.

ترتيب مؤشر هينلي لحرية السفر 2024: