تامر حسني سيفتتح فيلم “الفلوس” في أكتوبر المُقبل في جميع دور السينما

النجم تامر حسني سيفتتح فيلمه الجديد ” الفلوس” في جميع دور السينما المصرية، في 2أكتوبر القادم، حيث يضم الفيلم مجموعة من نجوم السينما (زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، أحمد فتحي ومحمد ثروت) ، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد المروك، كان الفيلم في الأصل بعنوان “كل سناء وانت الطيب”.







تامر حسني في الساحل الشمالي

قام حسني بحفل موسيقي ضخم في الساحل الشمالي لمصر في 30 أغسطس مع الملوك الغجري الشهير، في وقت سابق، قام تامر حسني بحفل موسيقي في فاميلي بارك في 7 يونيو، بالإضافة إلى حفل خيري في الجامعة الروسية في 4 مايو، كانت حصيلة حفل حسني مخصصة بالكامل لمستشفى السرطان في الفيوم.







تامر حسني يتوج لأفضل مطرب عربي في لبنان.

في 6 أبريل، حصل تامر حسني على جائزة Murex D’or لأفضل مطرب عربي في لبنان، وجدير بالذكر أن أحدث أغنية حسني “ناسيني ليه” جمعت 50 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على YouTube، الأغنية من تأليف تامر حسني، وتوزيع تامر علي ووسام عبد المنعم، وقد اختار حسني فكرة الفيديو كليب للأغنية التي من إخراج سعيد المروك.







حقق ألبوم تامر حسني الأخير “عيش بشوقك” نجاحًا كبيرًا

جمعت أغنية حسني “عش بشوقك” ملايين المشاهدات أيضًا بعد أن تم عرضها على قناته الرسمية على YouTube، “عيش بشوقك” من تأليف مصطفى حسن، وتوزيع هاني محروس وبلال سرور وإخراج هادي الباجوري، يظهر مقطع فيديو “عش بشوقك” لقاء تامر حسني مع أشخاص في الشوارع ويحاول رسم ابتسامة على وجوههم على الرغم من المشكلات التي يواجهونها يوميًا.







تامر حسني مغني وكاتب أغاني وملحن وممثل، حيث بدأ مسيرته الموسيقية في عام 2002، ولقد جعلته موسيقاه الرومانسية “نجم الجيل” ، وهو الاسم الذي أطلقه عليه معجبيه، وقد حصل تامر حسني على العديد من الجوائز، مثل أفضل ألبوم مبيع في عام 2002 من قناة النيل المتنوعة، وأفضل فنان عربي في Murex D’Or في 2014 و 2016، وأفضل فنان عربي في جوائز موسيقى الشرق الأوسط في عام 2015، وهو أيضًا أول فنان عربي يتلقى أكثر من 100 مليون مشاهدة على أنغامي.

فيلم البدلة لتامر حسني يحقق نجاحاً كبيراً في السينما

حقق فيلمه الأخير “البدلة” الذي صدر في عيد الفطر إيرادات تجاوزت 50 مليون جنيه، وجاء تامر حسني في الفيلم، يلعب دور منتحل شخصية ضابط شرطة ، ثم يجد نفسه متورطًا في عدد من المواقف الحرجة بسبب طبيعة وظيفته، نجوم “البدلة” هم أمينة خليل، ماجد المصري، دلال عبد العزيز، حسن حسني، ومي كساب، من بين آخرين، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج مندو العدل، وقد أعلن تامر حسني أن “البدلة” حققت أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

في أغسطس عام 2017، توجه حسني إلى لوس أنجلوس وكان يده مطبوعًا وبصمة يده محفورًا دائمًا على الساحة الأمامية للنجوم في المسرح الصيني الشهير في هوليوود، حصل حسني على علامة المليار مشاهدة على جميع أغانيه على قناته على YouTube في 2 سبتمبر 2018، وقد صرح حسني على صفحته الرسمية على Facebook “حسني مليار شكر على أكثر من مليار مشاهدة على قناة يوتيوب الرسمية لتامر حسني” .

جذب تامرحسني أكبر جمهور في حفلته في السعودية.

كان النجم أول مغني عربي يغني في جدة بالمملكة العربية السعودية، وشهد الحفل حضور الآلاف من السعوديين، حوالي 90 في المائة منهم من النساء، وقد أقيم الحفل تحت رعاية الهيئة السعودية العامة للترفيه، والذي ذكر أنه تم اختيار تامرحسني لأداء مثل هذا الحفل الضخم بسبب شعبيته بين جميع السعوديين.

كما قدم حسني حفل الافتتاح لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بأولمبياد أبوظبي فييوم 14 مارس2019، وأدى حسني إلى جانب المغنية السورية الشهيرة أصالة، والنجم الإماراتي حسين الجسمي، والنجم البورتوريكي لويس فونسي، ونجم البوب ​​الكندي أفريل لافين، وقد تم عرض الأغاني باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية.

والتقى حسني وفونسي في فندق قصر الإمارات في أبوظبي وسط مجموعة من المعجبين، وجلسوا وتحدثوا عن مشاريعهم المستقبلية، حيث كشف تامر حسني أنه فخور بتمثيل مصر في هذا الحدث لأنه يعتبر أهم حدث عربي في الفترة الحالية.