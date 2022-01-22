تامر حبيب لمنتقدي أبطال فيلم “أصحاب ولا أعز”: الفنانين دول ممكن يكونوا أحسن منك ومن اللي خلفوك

أسامة مقلد

دافع السيناريست تامر حبيب، عن صناع فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي طرحته “نتفليكس” عبر منصتها أول أمس الخميس، وهو الفيلم الذي تعرض لموجة انتقادات شديدة فور طرحه، بسبب جرأة بعض مشاهده، بالإضافة إلى الألفاظ الخارجة.

تامر حبيب لمنتقدي أبطال فيلم "أصحاب ولا أعز": الفنانين دول ممكن يكونوا أحسن منك ومن اللي خلفوك

وقال تامر حبيب، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن من حق أي شخص أن يشاهد فيلم ويحبه، ومن حقه أن يشاهد ولا يحبه، ومن حق صناع الأفلام أن يكون لديهم حرية مطلقة في تقديم أي فكرة يختاروا تقديمها.

وأضاف حبيب، أنها ليست “خناقة” مشيرًا إلى أن ليس من حق الفنان أو المتلقي أن يعين نفسه قيم على المجتمع، وأن يحكم على صناع الفيلم الذي لم يعجبه أحكامًا أخلاقية قاسية تصل إلى السب والإهانة.

وتابع حبيب، قائلًا: “الفنانين اللي هو بيهينهم دول ممكن يكونوا أحسن منه ومن اللي خلفوه… لأنه لو شتم وسب، يبقي اللي خلفوه ماعرفوش يربوه”.

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“أصحاب ولا أعز” هو فيلم من إنتاج “نتفليكس” مأخوذ من الفيلم الإيطالي “غرباء بالكامل” بطولة: نادين لبكي، ومنى زكي، وإياد نصار، ودياموند بو عبود، وعادل كرم، وجورج خباز، وفؤاد يمين، من تأليف: فيليبو بولونيا، وإخراج: وسام سمايرا.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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