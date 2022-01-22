تامر حبيب لمنتقدي أبطال فيلم “أصحاب ولا أعز”: الفنانين دول ممكن يكونوا أحسن منك ومن اللي خلفوك

دافع السيناريست تامر حبيب، عن صناع فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي طرحته “نتفليكس” عبر منصتها أول أمس الخميس، وهو الفيلم الذي تعرض لموجة انتقادات شديدة فور طرحه، بسبب جرأة بعض مشاهده، بالإضافة إلى الألفاظ الخارجة.

وقال تامر حبيب، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن من حق أي شخص أن يشاهد فيلم ويحبه، ومن حقه أن يشاهد ولا يحبه، ومن حق صناع الأفلام أن يكون لديهم حرية مطلقة في تقديم أي فكرة يختاروا تقديمها.

وأضاف حبيب، أنها ليست “خناقة” مشيرًا إلى أن ليس من حق الفنان أو المتلقي أن يعين نفسه قيم على المجتمع، وأن يحكم على صناع الفيلم الذي لم يعجبه أحكامًا أخلاقية قاسية تصل إلى السب والإهانة.

وتابع حبيب، قائلًا: “الفنانين اللي هو بيهينهم دول ممكن يكونوا أحسن منه ومن اللي خلفوه… لأنه لو شتم وسب، يبقي اللي خلفوه ماعرفوش يربوه”.

“أصحاب ولا أعز” هو فيلم من إنتاج “نتفليكس” مأخوذ من الفيلم الإيطالي “غرباء بالكامل” بطولة: نادين لبكي، ومنى زكي، وإياد نصار، ودياموند بو عبود، وعادل كرم، وجورج خباز، وفؤاد يمين، من تأليف: فيليبو بولونيا، وإخراج: وسام سمايرا.