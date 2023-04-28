تاريخ قبائل بنى سليم

نسب قبيلة بنى سليم بن منصور

قبيلة بنى سليمة هي من القبائل القيسية من أبناء قيس عيلان فهو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام

قال الحمداني: وقبيلة بنى سليم أكثر قبائل القيسية عددا، وفيهم الأبطال الأنجاد ، والخيل الجياد.

قال ابن خلدون: وأما بني سليم هؤلاء فبطن متسع من أوسع بطون مضر وأكثرهم جموعا، وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس، وفيهم شعوب كثيرة.

نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب سليم بن منصور.

ومضر بن نزار بن معد هو جد لقريش فنسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب- واسمه شيبة- بن هاشم- واسمه عمرو- بن عبد مناف- واسمه المغيرة- بن قصي- واسمه زيد- بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر- وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة- بن مالك بن النضر- واسمه قيس- بن كنانة بن خزيمة بن مدركة- واسمه عامر- بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد

ومن الدلائل على أن نسب قبيلة بنى سليم نسبا شريفا؛ الكلمات التي قالها النميري الذي قدم إلى اليمامة لملاقاة مسيلمة الكذاب فقال له أشهد أنك لكذاب، وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر؛ قالها حمية وجاهلية فإن نسب قبيلة بنى سليم يلتقي مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مضر بن نزار بن معد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم، إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم؛ والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق نفسا، وأفضلهم نسبا؛ اصطفاه الله تعالى من أشرف الأنساب وأكرمها وقد افتخر النبي بنسب قبيلة بنى سليم فقال: أنا ابن العواتك من سليم؛ والعواتك هن: عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان وهي أم عبد مناف بن قصي.

والأخرى هي عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان وهي أم هاشم بن عبد مناف

والثالثة هي عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال وهي أم وهب أبو آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وبنو سليم تفخر بهذه الولادة وذاك النسب.

بنى سليم بن منصور وفتح مكة

وكان لبنى سليم مع رسول الله في فتح مكة قصة فلما سار رسول الله صلى عليه وسلم بالجيش لفتح مكة ولما كانوا بالهدا سمع المسلمين ورسول الله معهم؛ وايد الخيل أي صهيله وضرب حوافرها فقال المسلمون: أوتينا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم لا عليكم أنهم أبناء سليم بن منصور في ألف فارس؛ وكان فيهم الصحابي العباس بن مرداس لواء بنى سليم احمرا وقدم لواؤهم على كل القبائل وشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة والطائف وحنين

وعن الألف فارس التي شاركت مع سليم في فتح مكة قال الشاعر والفارس عباس بن مرداس

حلفت يمينا برة لمحمد

فأكملتها ألفا من الخيل ملجما

واشتركت قبيلة بنى سليم في فتح الشام والعراق ومصر

وعند فتح السند ببلاد الهند هزم جيش المسلمين في بادي الأمر؛ فجهز الحجاج بن يوسف الثقفي حملة أخرى بقيادة محمد بن القاسم؛ وأوصاه بفرسان بنى سليم فقال أن لديك رجالا عظاما ذوي بأس وشكيمة من بنى سليم وبنى تميم

ومن الذين اشتهروا وذاع صيتهم من بنى سليم محمد بن عيسى السلمي من أئمة الإسلام الكبار في علوم الحديث وصاحب سنن الترمذي، والإمام العز بن عبد السلام

أماكن تواجد قبيلة بنى سليم

ووجود قبيلة بنى سليم في الحجاز في محافظتي الكامل وشمال خليص من مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي القصيم والمناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية

ومن أبناء سليم قبيلة الزغب وقبيلة ال بن على وتنتشر الزغب في الإمارات وعمان والبحرين

ومتواجد قبيلة آل بن على في مملكة البحرين ودولة الكويت؛ وآل بن على تحديدا لهم علاقات وثيقة مع الأسرة الحاكمة في مملكة البحرين

بطون بنى سليم

ولسليم ثلاثة بطون

ثعلبة بن بهثة بن سليم

ومنه ذكوان وبجله

وامرؤ القيس بن بهثة

ومنه بنى بهز وبنى عوف وبنى خفاف

ومن عوف قبائل السعادي وهم من ذرية الذئب من أبي الليل بن أحمد بن كعب بن علاق بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم، وكان الديب أبى الليل زعيم قبائل سليم في القرن السادس.

وانتشرت ذريته وكثرة، وسمعوا بالسعادي كنية بأمهم سعدي بنت خليفة الزناتي ومن السعادي قبائل الجبارنة نسبة لجبريل ابن برغوث بن ذئب الليل وتنتشر قبائل السعادي والجبارنة في مصر وليبيا وتونس ولهم نفوذ كبير في ليبيا

والحارث بن بهثة وأكثرهم في الحجاز اليوم ومنهم فتية وحبش.

وفي المقال القادم سوف نسلط الضوء على قبيلة الجوازي وتاريخها