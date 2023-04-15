تأثير العلامة التجارية على سلوك المستهلك

معنى العلامة التجارية

العلامة التجارية هي الشعار أو الرمز الذي يميز المنتج أو الخدمة عن غيرة من نفس النوع؛ وتعتبر العلامة التجارية بالنسبة للشركات هي وعدا بالجودة والثقة والأمان وهي تحفظ المنتج من المنافسة غير الشريفة وتزيد من قيمته السوقية؛ أما العلامة التجارية بالنسبة للأفراد فهي في الولاء للمنتج والخدمة ذات السمعة الجيدة.

أهمية الحصول على علامة تجارية

تأتى أهمية العلامة التجارية في العصر الحديث؛ لتأثيرها الكبير والمتنامي على عالم المال والأعمال؛ وبوقوع الناس تحت تأثير وضغط الآله الإعلامية الجبارة؛ أصبحت العلامة التجارية ضرورية يسعى الكل إلى امتلاكها؛ ويحرصون على صنع علامتهم التجارية الموثوقة وذات السمعة الطيبة؛ ومن الذين يسعون إلى امتلاك علامة تجارية الأفراد personal branding، والشركات، وحتى النوادي، والمطاعم، والأحذية، وشبكات التواصل الاجتماعي.

ولأن العلامة التجارية القوية قيمة في حد ذاتها؛ إذا كانت ذات سمعة جيدة؛ لذا يزداد الحرص على امتلاكها؛ لأهميتها في الترويج وتسهيل الإعلان والتسويق للمنتج، فالعلامة التجارية تعمل على زيادة الوعيي بالمنتج الذي يؤثر على زيادة المبيعات أو الطلب على الخدمات المقدمة من صاحب العلامة التجارية الأصيلة؛ ولان العلامة التجارية القوية ذات السمعة الجيدة قيمة سوقية في حد ذاتها؛ فإنها تعمل على زيادة القيمة السوقية للسلعة أو الخدمة المقدمة؛ عن نظيراتها من المنافسين؛ وبالتالي زيادة القيمة السوقية للشركات صاحبة العلامة التجارية القوية.

ما شكل العلاقة بين صاحب العلامة التجارية والمستهلك

تنشأ علاقة تكاملية بين كل من العميل، أو المستهلك؛ والشركات لان كل منهم في حاجة للآخر؛ إذ يزداد حرص الشركات على إيجاد علامة تجارية قوية موثوقة ذات سمعة طيبة، وحسنة لجذب عملاء جدد وزيادة الطلب على منتجاتها؛ أما المستهلك فيبحث عن علامة تجارية قوية توفر عليه عناء البحث؛ فيكن لها الولاء وتوفر له الاتساق والجودة والاستمرارية؛ حيث يعلم العميل ما يتوقعه من تلك العلامة التجارية في كل مرة يجرب منتجاتها، أو خداماتها؛ فيتكون ذلك الإدراك الطيب من تجاربه السابقة للعلامة التجارية، ومن سمعة العلامة التجارية، وجودة منتجاتها؛ ويتكون ذلك الانطباع من مصداقية الرسالة التي تحملها العلامة التجارية، وإدراك ، وفهم، وتجارب، وذكريات المستهلك عن تلك العلامة؛ وتعتبر فتح قنوات اتصال بين المستهلك وصاحب العلامة التجارية أمرا حيويا لحل المشاكل، والإدراك المبكر لكل ما يؤثر على قناعات المستهلك؛ والتفاعل الذكي لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المستقبلية.

العلامة التجارية تحمي الشركات من المنافسة غير المشروعة

تعتبر العلامة التجارية أداة لحماية الشركات من المقلدين والمزورين؛ فالعلامة تحمي الشركة والمستهلك في أن واحدا؛ من المنافسة غير المشروعة؛ ويتحقق ذلك بأن تكون للعلامة التجارية هوية يعترف بها القانون؛ ويصعب على المنافسين استعمالها أو تقليدها؛ فتصير حكرا على صاحب العلامة التجارية وهو ما يساعد مقدم الخدمة صاحب العلامة التجارية في التمييز عن الشركات والكيانات المنافسة.

العلامة التجارية تعمل على زيادة المبيعات

تعمل العلامة التجارية على زيادة المبيعات عن طريق الثقة في العلامة التجارية، والمنتج والخدمة التي تحمل تلك العلامة؛ فتكون أكثر تمييزا في السوق وأكثر رغبة من قبل المستهلكين؛ وذلك بسبب ما تأصل عند المستهلك من شعور وإدراك واعتقاد عند سماع اسم علامتك التجارية؛ لذا تحرض أغلب الشركات على تحقيق تجربة مميزة للعميل؛ لأنها تعلم جيدا أن فهم العلامة التجارية يوجد فقط في عقول الناس؛ لذلك تحرض على أن يكون للعلامة التجارية ذكريات حسنة عند العميل؛ ولان الولاء للعلامة التجارية غير ثابت فهو تبعا لمستوى الإدراك، والفهم، والحاجة، والطلب، ودرجة الاستغناء عن تلك الخدمة أو المنتج؛ لذلك تعمل الشركات عن طريق الدعاية المباشرة وغير المباشرة لخلق الارتباط، والولاء لذلك المنتج في عقل وإدراك المستهلك.

العوامل التي تؤثر على ذكريات المستهلك عن العلامة التجارية

العلامة التجارية هي فن إيجاد ارتباط بين العلامة التجارية والذكريات في العقل الباطن للعميل المستهدف؛ وذلك لتحسين مستوى إدراك المستهلك للعلامة التجارية؛ ويتخطى ذلك إلى التأثير على منطقة اللاوعي في عقل المستهلك؛ فذاكرة المستهلك تقوم بتحليل وتخزين واسترجاع المعلومات وربطها بالعلامة التجارية التي من الممكن أن تكون تلك الذكريات سيئة عن بعض العلامات التجارية كارتباط العلامة التجارية بذكريات سيئة؛ فيتم تجنب شراء هذا المنتج أو بذكريات جيدة فيتم الشراء أو السعي للحصول على تلك الخدمة.

وأغلب تلك الارتباطات تكون مرئية حيث تشير الأبحاث إلى أن ثلثي المنبهات التي تصل إلى عقولنا تكون على شكل صور.

ويوجد أيضا العديد من الارتباطات اللفظية؛ وهو استخدام الكلمات لوصف العلامات التجارية؛ رغم أن جزءا صغيرا من الملاحظات في العالم من حولنا لها وصف لفظي مرافق لها في الذاكرة كما تقول الأبحاث.

كيف تجد العلامة التجارية الطريق إلى عقل المستهلك

تعمل الدعاية والإعلان على خلق ارتباط بالعلامة التجارية؛ وأغلب تلك الارتباطات متعلقة بمنطقة الوعيي، والا وعيي، وتعمل الدعاية والإعلان على تغيير اعتقادنا عن تلك العلامة بالتأثير على القيم غير الملموسة من الولاء والثقة للعلامة التجارية؛ وهي تتمحور تلك الدعاية على تغيير شعور الناس وكيفية إدراكهم لسمات العلامة التجارية؛ أن الذكريات وإدراك العميل للعلامة التجارية لا تتشكل من الصفر بل هي من شبكة واسعة من الذكريات المتداخلة والمترابطة التي تأتى من خلال التجربة للعلامة التجارية والإحساس اتجاهها، والتعرض لوسائل ضغط خارجية (الإله الإعلامية الجبارة)، ومن خلال التعرض لرسالة العلامة التجارية، ومن خلال تقييم العلامات التجارية، ويتم الحكم على العلامة التجارية من خلال التفرد، واختلافها عن منتجات أخرى منافسة من نفس الفئة.

ما الفرق بين المنتج العادي والعلامة التجارية بالنسبة للشركات

إن الاتساق والاستمرارية في الجودة، والقيمة المقدمة هو مفتاح الولاء لأي علامة تجارية؛ حيث يعلم العميل ما يتوقعه من تلك العلامة التجارية في كل مرة يجرب منتجاتها.

أما إذا كان المنتج أو الخدمة التي تقدمها بنفس قيمة وجودة منتج أو خدمة المنافسين؛ وليس له علامة تجارية فأنت تقدم منتج، أو خدمة عادية؛ ولذا سوف يكون ميزان التفاضل بينكم على السعر فقط؛ أي أيكم من سوف يقدم ذلك المنتج أو الخدمة أرخص من الآخر.

أما إذا كان لمنتجك، أو خدمتك علامة تجارية قوية، ومميزة، وموثوقة فأنت بإمكانك أن تطلب سعرا أعلى المتوسط؛ فأنت بالعلامة التجارية القوية والجيدة تعزز رأس المال لديك.

ما الفرق بين المنتج العادي والعلامة التجارية بالنسبة للشركات

أن العلامة التجارية التي لها هوية قوية ومعروفة؛ هي التي تستمد قوتها وسلطتها من إدراك وفهم المستهلك لها؛ ولكن في بعض الأحيان يقع المستهلك تحت تأثير الإله الإعلامية الجبارة؛ ويفضل المنتج ذو العلامة التجارية على المنتج العادي رغم ارتفاع أسعارها والتي لا تزيد في جودتها عن أي منتج عادى؛ ومن الممكن لأي علامة تجارية قوية التستر على منتج ضعيف؛ لكن يتم الإقبال عليها لأنها (براند) فقط؛ وتعتبرالعلامة التجارية، أو (البراند) مغناطيس لجذب المستهلكين؛ والبراند يعتبر استراتيجة لجذب المستهلكين من بحر من المنافسين؛ واغلب العلامات التجارية ما هى ألا قيمة مضافة تصور المنتج على أنه ألافضل داخل عقل المستهلك فقط؛ أو انها لا تختلف عن المنتج العادى الا فى توفير تجربة أفضل (شعورية فقط)