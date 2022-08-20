بن افليك يدعو طليقته لحفل زفافه من جينيفر لوبيز بينما تبدأ هي استعدادات الزفاف

ذكر موقع ديلي ميل في تقرير له صدر مؤخرا، أن بن أفليك قد وجه دعوة حضور حفل زفافه على الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، التي رحبت جدا بتلك الدعوة ولم تشعر بأي ضيق من تصرف بن.

لوبيز تعقب على دعوة بن لطليقته

عقبت لوبيز على خبر دعوة بن أفليك لطليقته الممثلة جينيفر جارنر، بأنها ترحب جدا بهذا التصرف، وذلك لأن جارنر هي أم أبناء أفليك، وتربطها به علاقة طيبة يسودها التفاهم والتشاور من أجل تربية الأبناء. ومن الطبيعي استمرار التواصل والعلاقات الطيبة بينهما.

جارنر تعتذر عن قبول دعوة افليك

في نفس السياق أفاد تقرير الديلي ميل أن جارنر اعتذرت عن قبول الدعوة بسبب ارتباطاتها في توقيت الزفاف بأعمال تتطلب وجودها في ولاية تكساس.

استعداد أفليك لبداية حياة جديدة مع لوبيز

ضمن استعدادات أفليك لبداية حياة جديدة مع لوبيز، فقد اتخذ بن أفليك قرارا ببيع قصره الفخم في “باسيفيك باليسايد” حيث وصل سعر البيع لقيمة 30 مليون دولار حسب ما نشر على موقع hola. وقرر أن يبدأ حياته مع لوبيز في بيتها الذي استأجرته وتعيش فيه منذ 2016.

ويضيف تقرير الديلي ميل أن منزل “جي لو” يحتاج لعمليات صيانة سوف تستغرق عاما كاملا.

استئجار قصر الملياردير الشهير جيمس باركر

وحتى تنتهي الإصلاحات والتجديدات في منزل “جي لو”، فقد قررا العروسين استئجار قصر الملياردير الشهير جيمس باركر، حيث تبلغ تكلفته 60 مليون دولار.

أسباب بيع افليك لقصره الفاخر

وقد ذكر الموقع أن أفليك قرر بيع قصره القريب من نادي الريفييرا الفاخر، ويتميز بإطلالات ساحرة على الجبال المحيطة، وذلك بسبب احتياجه الشديد للمال، حيث قرر هو و”جي لو” إقامة حفل زفاف أسطوري ، بحسب ما نشره موقع TMZ.

لوبيز تبدأ استعدادات التحضير لحفل الزفاف

حيث توجهت إلى منزل أفليك، يرافقها مدير أعمالها، من أجل وضع تصور حفل الزفاف الكبير المزمع إقامته، والمتوقع أن يستغرق ثلاثة أيام. وسوف يشمل حفل الزفاف حفل فى جزيرة سانت سيمون التي تقع على بعد حوالى 50 دقيقة عن مكان الحفل، والذي يضم شواطئ ومنتجعات صحية ومناظر خلابة.

اقرأ أيضا

أبطال الفيلم العالمي A Day to Die يقومون بجولة في الأهرام وخان الخليلي

ماذا بعد اعتذار ويل سميث بعد مرور 4 أشهر على صفعة الأوسكار؟

توقع قصة حب جديدة في حياة توم كروز

عرض كامل لجوائز الأوسكار النسخة 94 والأفلام الفائزة

فيلم الرحلة السعودي المرشح لجائزة عالمية