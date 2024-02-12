بلاك روك: الشركة التي تدير العالم

بالتأكيد، مَر على مسامعك إسم شركة “بلاك روك” التي توصف بأنها الشركة التي تدير العالم، كما توصف بأنها أغنى وأكبر شركة في العالم، فما قصتها؟ مَن الذي أسسها؟ ومتى وأين بدأت؟ وكيف تطورت؟ وما سبب حيازتها كل هذه الأوصاف وهذه السمعة؟

تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية والصين، هما أغنى دولتين في العالم، فمَن هي ثالث أغنى دولة في العالم؟ في الواقع هي ليست دولة، إنما هي شركة، تدير رؤس أموال تصل إلى 10 تريليون دولار أمريكي.

مِن رحِم المأساة، وُلدت أكبر شركة في العالم، ففي سنة 1986 تسبب “لاري فينك” وفريقه، الموظفون في شركة “فيرست بوسطن” للإستثمار في الأصول، في خسارة 100 مليون دولار من أموال الشركة، بسبب إنخفاض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، وفشل “فينك” وفريقه في حماية الأصول الموكول إليهم حمايتها “ماليًا وسوقيًا” مما أدى إلى إستقالة فينك وفريقه من شركة فيرست بوسطن.

تعلم فينك الدرس جيدًا، وفهم ضرورة وضع نظام محكم لحماية الأصول من تقلبات الأسواق، فجمع أعضاء فريقه السابق في فيرست بوسطن، ودعّمه ببعض ذوي الخبرات الآخرين، وكوّن فريقًا محترفًا من 8 خبراء، للعمل على إنشاء شركة لتحليل وإدارة مخاطر الإستثمار، بأساليب تكنولوجية حديثة، وذلك في سنة 1988

بداية بلاك روك

بدأ فينك وزملاؤه بالعمل لمصلحة شركة “بلاكستون” أحد صقور “وول ستريت” وقتها، والتي وفرت لفينك ورفاقه تمويلًا ماليًا لبدء العمل، وإتخذت الشركة الجديدة إسمًا مؤقتًا منسوبًا إلى الشركة التي وفرت لهم التمويل، كما عملوا من خلال مكاتبها، بإسم (BLACK STONE FINANCIAL MANAGMENT (BFM

بدأت الشركة الوليدة BFM عملها، بعمل “تحليل لمخاطر الإستثمار” لصالح بعض العملاء، بشكل يدوي، وكانت هذه الطريقة معرضة للأخطاء، فضلًا عن الوقت والمجهود الذي كانت تستغرقه، مما حدا بالشركة إلى السعي لإنشاء نظام حاسوبي متكامل خاص بهم.

أثناء ذلك، وبعد مرور 6 سنوات من تأسيس BFM إستطاعت الشركة، إدارة مجموعة من المَحافظ الإستثمارية، بقيمة 23 مليار دولار، وضمت إلى صفوفها 150 موظفًا جديدًا.

تطور بلاك روك

في أزمان غابرة، وفي أحد قصص ألف ليلة وليلة، يتزوج الشاب البسيط علاء الدين من بنت السلطان، بعد أحداث مثيرة، ثم يعاود علاء الدين الظهور مجددًا في القرن ال20 ففي سنة 1993 دشنت BFM نظامها الحاسوبي الجديد “لتحليل وإدارة مخاطر الإستثمار” وأسمته: علاء الدين.

وقد كان إسم النظام الحاسوبي الجديد الذي طورته الشركة: ALAADIN يرمز إلى الحروف الأولى من جملة تقول: ASSET LIBILITY DEBT DERIVATIVE INVESTMENT NETWORK أو الشبكة الإستثمارية للأصول والإلتزامات والديون والمشتقات،

وقد تم تطوير هذا النظام، مرة اخرى في سنة 2000 ليكون من أعقد الأنظمة الحاسوبية في العالم، حيث ضم أكثر من 25 مليون صك من الأكواد البرمجية، تعبر عن ملايين من السيناريوهات، للأخطار المتوقعة على الأصول والسندات، وكيفية التعامل مع تلك الأخطار حال وقوعها، وأسست BFM شركة جديدة لتشغيل وإدارة نظام علاء الدين، أسمتها: .BLACKSTONE SOLUTIONS CO.

إنتشار بلاك روك

تهافتت الدول والكيانات الإقتصادية الضخمة حول العالم على BFM وجذبت إليها المستثمرين الباحثين عن الإستقرار والعوائد الثابتة، وإنتشرت الشركة من خلال نظامها الحاسوبي المعجزة، الذي كان يقوم على تشغيله وإدارته وقتها، مئات من المهندسين والمبرمجين وخبراء البيانات والرياضيات والإحصاء، في عدة دول حول العالم.

أصبح نظام علاء الدين هو الجهاز العصبي لشركة BFM وتحولت الشركة إلى عملاق إقتصادي، وإرتفعت قيمة أسهمها بشكل مهول، مما إستلزم أن تنفصل عن الشركة الأم:بلاكستون، وتتخذ إسم “بلاك روك” وتضم شركات لإدارة الأصول، وصناديق سيادية لبعض الدول، وصناديق معاشات تقاعدية، وشركات تكنولوجيا تريليونية.

وإبتداءًا من سنة 2004 بدأت بلاك روك، بالإضافة لتخصصها الأصلي في تحليل وإدارة المخاطر، في شراء حصص من الشركات العملاقة، مقابل جزء من أسهم بلاك روك، فقد صارت أسهم بلاك روك بمثابة العملة المضمونة في أسواق المال والأعمال.

وتعاظم حجم الأعمال، خاصة بعد إستحواذ بلاك روك على “باركليز جلوبال إنفيستورز” والتحالف مع “ميريل لينش” مما صَعَد بلورانس فينك، إلى أعلى قمة في “وول ستريت” شارع المال والأعمال الأشهر في نيويورك، والعالم.

ممتلكات بلاك روك

والآن تمتلك بلاك روك حصصًا متفاوتة القيمة، في أكبر الكيانات الإقتصادية في العالم، في شتى مجالات الإستثمار، مثل:

الطيران.

النفط.

شركات التعدين وصناعة الصلب.

الطاقة المتجددة.

التبغ.

مواقع التجارة الإلكترونية.

صناعات السيارات.

صناعات السلاح.

شركات التأمين.

سوق الأدوية في الولايات المتحدة.

كوكاكولا.

بيبسي كولا.

تسلا.

إيرباص.

بوينغ.

آبل.

فيسبوك.

مايكروسوفت.

أمازون.

جريدة نيويورك تايمز.

شبكة سي إن إن.

شبكة سي بي إس.

شبكة إن بي سي.

شبكة فوكس نيوز.

كما تمتلك بلاك روك إستثمارات في دول شرق أوسطية، بالقِيم الآتية:

عدد 124 شركة في السعودية، بقيمة 6.557 مليار دولار.

عدد 76 شركة في تركيا، بقيمة 1.044 مليار دولار.

عدد 44 شركة في الإمارات، بقيمة 1.837 مليار دولار.

عدد 33 شركة في الكويت، بقيمة 1.191 مليار دولار.

عدد 31 شركة في قطر بقيمة، 1.257 مليار دولار.

وقد ضمت بلاك روك إلى مجلس إدارتها، في العام الماضي 2023 “أمين الناصر” الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، في خطوة أثارت جدلًا في أوساط المال والأعمال.

ويضم كيان بلاك روك الآن 19.000 موظف، ويستخدم 135 لغة، لخدمة عملاءه في 36 دولة، ويتربع على قمته لورانس لينش ذو ال74 عامًا، بثروة شخصية تتعدى 1.2 مليار دولار، ويتعدى نفوذه المالي، إلى نفوذ سياسي قوي في الحزب الديموقراطي الأمريكي، معتمدًا على بلاك روك.