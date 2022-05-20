بكلمات مؤثرة إيمي ودنيا سمير غانم تنعيا والديهما في ذكرى وفاته الأولى

في الذكر الأولى لرحيل الفنان الكبير سمير غانم، والذي توفي يوم 20 مايو عام 2021 عن عمر 84 عام بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، نعت ابنتا الفنان الراحل والديهما بكلمات مؤثرة نشرتها على صفحتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الرحيل الذي أعقبه بشهور قليلة رحيل والدتيهما الفنانة دلال عبد العزيز، والذي أضاف أحزان جديدة على الأسرة.

إيمي سمير غانم تنعي والدها بكلمات مؤثرة

وكتبت إيمي على صفحتها الرسمية على موقع “انستجرام” رسالة موجه لوالدها الراحل قالت فيها “النهاردة الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش أن كل يوم صعب عليا”، وتابعت “بابي حبيبي أنت النفس اللي بتنفسه ولما بنام وأشوفك والله بصحي أضحك لوحدي، ربنا يغفر لك يا رب و يفرحك في الجنه إن شاء الله زي ما فرحتنا في حياتك، بحبك من قلبي للأبد، نسألكم الفاتحة”.

جدير بالذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم لم تشارك في أي أعمال فنية منذ رحيل والدها، واقتصر ظهورها فقط في المناسبات التي يتم تكريمه فيها.

دنيا سمير غانم توجه رسالة حزينة لوالدها

كما وجهت الابنة الكبرى للفنان الراحل، دنيا سمير غانم نعي لوالدها على شكل رسالة قالت فيها “بابي حبيبي أنت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب وفنان في الكون، ربنا يرحمك يا رب و يسعدك و يدخلك فسيح جناته”.

ثم تابعت دنيا رسالتها لوالدها بقولها “العالم كله هيفضل فاكرك و هيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها يا مصدر سعادتنا في حضورك وفي غيابك. نسألكم الفاتحة”.