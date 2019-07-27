فيديو بكاء ريهام سعيد في أول ظهور لها بعد أن أعلنت شفائها وعودتها للعمل

دخلت الفنانة ريهام سعيد في بكاء شديد بسبب التعليقات والانتقادات الشديدة التي واجهتها في الفترة الأخيرة واتهمها البعض بالكذب وحب الشهرة ومحاولة الظهور إعلاميا لكسب شعبية كبيرة بعد أن خسرت الكثير من محبيها قلم تتحمل الإعلامية ريهام سعيد هذه الانتقادات ونشرت اليوم على صفحتها الشخصية عبر موقع انستجرام مقطع فيديو لها في أول ظهور عقب شفائها من المرض الذي تعرض له في الأيام الأخيرة.

بكاء ريهام سعيد

هاجمت ريهام المشككين في مرضها الذي تعرضت له وكاد أن يقضي على حياتها على حسب ما أكدتها المصادر المقربه للإعلامية ريهام أن حالتها في خطر وأصيبت بمرض بكتريا الوجهه ويخافون عليها يصل المرض إلى المخ مما جعلى الكثيرون يتعاطف معها وحزن جميع محبي ومتابعي ريهام وانهالت التعليقات التي تتمنى لها الشفاء.

أول فيديو لريهام سعيد.

وقالت سعيد من خلال القيديو وهي تبكي ويغلب عليها الحزن الشديد، ، أنا شيفاها سفالة وقلة أدب، وقلة ذوق، وقلة رحمة، وحاجات كتير أوي، هل أنا هقعد حابسة نفسي في البيت شهر وأمثل إني تعبانة، هل لما تعاطفت معايا مرتبى زاد؟، أو حضرتك هتتفرج على برنامجي بعد كده؟، هو لازم اللي يعيا يموت؟ مينفعش أخف؟ أنا ست كويسة وربنا بيبتليني علشان بيحبني، وأنقذ حياتي، أنا مطلعتش أعيط للناس ومعملتش فيديوهات ومش أنا اللي صرحت إني عيانة، أنا بقالي 3 شهور عيانة ومقولتش لحد”.