بعد ٣٠ سنة على لغز وفاتها شقيقة سعاد حسنى تصرح: نعرف من قتلها و تزوجت من العندليب
في لقاء منى الشاذلي مع جيهان عبد المنعم، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، الذي تم بثه في 12 أكتوبر 2023، كشفت جيهان عن العديد من الأسرار والحكايات في حياة السندريلا، كما أكدت أن شقيقتها قُتلت ولم تنتحر، وأن الأسرة تعرف من القاتل ولكنها لم تعلن عن هويته.
وفيما يلي أهم ما دار في اللقاء:
قالت جيهان إن عبد الحليم حافظ كان جار سعاد حسني في منطقة الزمالك، وكانا ينظران إلى بعضهما من الشرفة، وكنت أراه كثيرا خلال فترة زواجهما التي استمرت 6 سنوات ونصف.
أكدت جيهان أن شقيقتها قُتلت ولم تنتحر، وقالت: “القضية أغلق التحقيق فيها لكن أسرة سعاد حسني متأكدة أنها قُتلت ونعرف من قتلها”، دون أن تصرَّح عن هوية من يقف وراء مقتلها.
نفت جيهان أن يكون عازف الناى الشهير محمود عفت أخًا لسعاد، وقالت: “عازف الناى محمود عفت ليس أخا لسعاد ولا تربطه صلة قرابة بها كما يتردد”، وأضافت أن نجاة الصغيرة هي أخت سعاد من الأب.
أوضحت جيهان أن عدد الأخوات الأشقاء لسعاد حسني 2 بينما غير الأشقاء 14، وأوضحت أن السندريلا لم تكن تريد أن تكون ممثلة بل كانت تتمنى أن تكون مطربة مثل أختها نجاة الصغيرة.
قالت جيهان إن أمنية سعاد حسني في آواخر حياتها كانت أن تتزوج وتخلف، وقالت: “كان نفسها تتجوز وتخلف”.
وعلى الرغم من أن جيهان لم تكشف عن هوية من يقف وراء قتل سعاد حسني، إلا أن تصريحها أعاد فتح القضية التي أثارت جدلًا كبيرًا في مصر والعالم العربي منذ أكثر من 30 عامًا.