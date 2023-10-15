بعد ٣٠ سنة على لغز وفاتها شقيقة سعاد حسنى تصرح: نعرف من قتلها و تزوجت من العندليب

في لقاء منى الشاذلي مع جيهان عبد المنعم، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، الذي تم بثه في 12 أكتوبر 2023، كشفت جيهان عن العديد من الأسرار والحكايات في حياة السندريلا، كما أكدت أن شقيقتها قُتلت ولم تنتحر، وأن الأسرة تعرف من القاتل ولكنها لم تعلن عن هويته.

وفيما يلي أهم ما دار في اللقاء: