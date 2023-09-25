بعد وقف تصديره.. مش هتصدق فوائد مذهلة لتناول البصل يوميًا

يعد البصل من أهم الخضراوات التي لا غني عنها، حيث أنه يحتوي على فيتامين سي، ويحمي الخلايا من التلف وعنصر غذائي يساعد في تنظيم المناعة وامتصاص الحديد كما أنه يعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لاحتوائه على تركيز قوي جدًا، وهوا مضاد للأكسدة في جسم الإنسان، وعلى الرغم من ارتفاع أسعاره، نرصد فوائد تناول البصل يوميًا وفقًا لموقع Research Gate.

فوائد تناول البصل يوميًا

فوائد تناول البصل يوميًا

يقدم البصل فوائد صحية عند تناوله نينًا، في حين طهيه يعزز نكهته، ووجدت الدراسات أن البصل يعمل على تقليل تكيسات المبياض (PCOS) للمرأة وتناول البصل مدة 8 أسابيع يقلل نسبة الكوليسترول الضار لديهن وكريسترول الكلي. من فوائده: