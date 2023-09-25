بعد وقف تصديره.. مش هتصدق فوائد مذهلة لتناول البصل يوميًا
- يعد البصل من أهم الخضراوات التي لا غني عنها، حيث أنه يحتوي على فيتامين سي، ويحمي الخلايا من التلف وعنصر غذائي يساعد في تنظيم المناعة وامتصاص الحديد كما أنه يعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لاحتوائه على تركيز قوي جدًا، وهوا مضاد للأكسدة في جسم الإنسان، وعلى الرغم من ارتفاع أسعاره، نرصد فوائد تناول البصل يوميًا وفقًا لموقع Research Gate.
فوائد تناول البصل يوميًا
يقدم البصل فوائد صحية عند تناوله نينًا، في حين طهيه يعزز نكهته، ووجدت الدراسات أن البصل يعمل على تقليل تكيسات المبياض (PCOS) للمرأة وتناول البصل مدة 8 أسابيع يقلل نسبة الكوليسترول الضار لديهن وكريسترول الكلي. من فوائده:
- يحتوي على فركت أوليغوساكاريد، وهي مواد هضمية تعبر الأمعاء الدقيقة إلي الأمعاء الغليظة بدن هضم لتغذية البكتيريا النافعة.
- 100 جرام منه، يقلل مستوي السكر في الدم بعد 4 ساعات من نناوله.
- خفض بكتيريا الأمعاء يأتي بأمراض مثل سرطان القولون و الاكتئاب والسكري.
- يساعد البصل الذي يحتوي على الكبريت وبروبيل ثلاثي سلفيد المضاد للأكسدة على تحسين وظائف الذاكرة.
- يمنع تسوس الأسنان والتهابات الفم، لخصائصه المضادة للبكتيريا، حيث أنها تقضي على الجراثيم الموجودة بالفم والحلق.
- يحتوي على الألياف ومضادات أكسدة وكربوهيدرات، وأيضًا الحديد والمعادن.
- يقلل لدي النساء فقدان العظام عند تناوله بجانب نظام غذائي.
- يحتوي البصل على فيتامين 6 الذي يشارك في تكوين خلايا الدم الحمراء.
- بالإضافة إلي حمض الفوليك، حيث أنه مهم لنمو الخلايا والمهم للناس الحوامل.
- يحتوي على مركبات مضادة لأنواع من السرطان، بما ذالك سرطان المستقيم و المعدة و القولون.
- يعمل على نضارة البشرة لحصوله على المواد الكيميائية النباتية، تنعيم الجلد بفضل مضادات الأكسدة.
- يحمي من تدهور العظام بعد سن اليأس خاصة النساء.
- يساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن.
- البصل غني بفيتامينات A و C، والكيرسيتين، حيث يعمل على وقاية إعتام عدسة العين لمرضي السكري.