بعد فرح تكلف أكثر من 4 مليون جنيه .. زوجة حسن شاكوش تتهمه بسرقتها وطردها

بعد ليله من ليالي العمر تكلفت أكثر من أربعة ملايين جنيه، قدمت اليوم “ريم طارق” زوجة مؤدي المهرجانات الشهير حسن شاكوش، بلاغ في زوجها أتهمته في بسرقة منقولاتها وطردها من عش الزوجية بمدينة السادس من أكتوبر، بلاغ زوجة حسن شاكوش الذي تقدمت به اليوم كشف عنه مصدر أمني اكتفى بالقول أن الواقعة بالكامل بين يدي النيابة العامة وهي صاحبة القرار.

أقل من شهرين زواج

الواقعة التي تم تحريرها في محضر رسمي أمام مأمور قسم أول أكتوبر، والتي تقدمت بها ريم طارق، أحدثت صدمة كبيرة خاصة وأن حفل زفاف حسن شاكوش والذي تكلف 4 ملايين ومائتين ألف جنيه، حسب ما صرح به شاكوش بنفسه، لم يمر عليه شهرين، والحفل نفسه شهد سعادة كبيرة من العروسين وصلت لسجود الزوجة أمام المدعوين شكراً لله.

وعن تفاصيل الواقعة، كشفت المدعية أن الخلاف بدأ منذ أيام بعد أن فوجئت بزوجها حسن شاكوش وهو يطردها من مسكن الزوجية، ولكنها آثرت أن تحرر محضر في وقتها على أمل أن تعود المياه لمجاريها، ويتم لم الشمل من جديد.

وتابعت ريم طارق أن زوجها قام بالاستيلاء على منقولاتها الزوجية وإيصال أمانة كان قد حرره بقيمة مؤخر الصداق الخاص بها، الأمر الذي دفعها للتوجه للشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وكان حفل زفاف حسن شاكوش الذي أقيم منذ 45 يوم قد شهد حضور كبير من أصدقاء العريس من الوسط الفني، بعدها ظهر شاكوش بصحبة زوجته في إحدى حلقات العرافة الذي تقدمه بسمة وهبة خلال شهر رمضان، وظهر الزوجين في حالة حب وتفاهم كبير لم يتوقع لها أحد أن تنتهي بهذه السرعة.