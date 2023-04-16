بعد عرض الحلقة 24.. الكوميديا الهادفة تقود مسلسل شباب البومب 11 إلى النجاح

تفاعل كبير على معظم مواقع التواصل الاجتماعي وثناء كبير من المتابعين حصلت عليه الحلقة 24 من مسلسل شباب البومب 11، والتي عرضت أمس السبت، وفي السطور التي سوف نتحدث عن السبب في نجاح الحلقة والمسلسل ككل.

نجاح حلقة “أبوي” من مسلسل شباب البومب 11

إذا كانت تبحث عن إجابة بكلمة واحدة عن سبب نجاح مسلسل شباب البومب بالكامل؛ فسوف تكون هذه الكلمة هي: الاجتهاد.

أما حلقة الأمس والتي كانت تحمل عنوان “أبوي” فقد حققت نجاحا كبيرا بسبب القيمة التي قدمتها، وكيف أن مسلسلا كوميديا هدفه الضحك، جعل كل المشاهدين يتأثرون عاطفيا، وجعلت كل مقصر في حق والده يلوم نفسه ألف مرة.

ودارت أحداث الحلقة عن شاب يدعى منصور، ترك والده الذي يعاني من مرض الزهايمر مع أبطال المسلسل من أجل أن يسافر هو مع أصدقائه ويستمتع بوقته.

ولكن الأب خرج دون أن يراه أحد، ووجدته فتاة في الطريق ولاحظت أنه يشبه والدها الذي مات من 10 سنوات، وأخذته إلى بيتها.

وعندما عاد منصور ولم يجد والده بدأ يشعر بالتصرف الكارثي الذي قام به، وفي النهاية عندما تواصلت معه الفتاة وأعادت إليه والده، أخبرته بأن الأب نعمة لا يساويها شيء، ولا يعرف قيمته إلا من فقده، لتكون هذه الكلمات بمثابة درسا لمنصور ولكل شخص يقصر في حق والده.

وبكل صراحة مسلسل شباب البومب 11 يقدم في كل حلقاته قيمة معينة وليس في حلقة أبوي فقط، وسبب نجاحه الكبير هذا العام ووصوله إلى معظم المشاهدين في الدول العربية، هو الاجتهاد الكبير من صناع المسلسل من أجل تقديم كوميديا هادفة يخرج منها المشاهد وعلى وجهه ابتسامة وفي نفس الوقت تذكره بقيمة معينة ربما تجعله يغير وجهة نظره وكل تصرفاته تجاه من حوله.

يذكر أن المسلسل يعرض يوميا في شهر رمضان على قناة روتانا خليجية في تمام الساعة 5.44 مساء بتوقيت مصر، و 6.44 بتوقيت السعودية أو بعد آذن المغرب في المملكة مباشرة.