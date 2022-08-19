بعد عامين من نشره الفيديو ابتسم له الحظ.. المطرب النقاش يُبهر الجميع بجمال صوته

لم يكن أحمد سالم الذي اشتهر خلال الساعات الأخيرة بلقب المطرب النقاش يتخيل أن يدخل “الترند” بعد ما يقرب من عامين على نشره لفيديو قام بتسجيله أثناء غناءه لأغنية الفنانة الكبيرة وردة “بكرة يا حبيبي”، فالفيديو الذي لم يشاهده خلال العامين الماضيين سوى العشرات، وصلت مرات الاستماع إليه على قناة أحمد سالم على “يوتيوب” إلى عشرات الآلاف.

أحمد سالم المطرب النقاش الذي ابتسم له الحظ

لم يكن هذا النجاح الكبير الذي حققه الفيديو إلا تأشيرة لهذا الشاب أن يستمع له الكثير من المطربين والموسيقيين والشعراء الذين انبهروا بجمال صوته وعذوبة أداءه وإحساسه، فنشر الشاعر الغنائي عمرو حسن على صفحته الشخصية على “فيسبوك” الفيديو وطلب من متابعيه وكل من يستطيع أن يوصله بهذا الشاب ضرورة إبلاغه بأنه ينتظر التواصل معه لتقديم أعمال فنية معه، بعدها نشر عمرو حسن منشور جديد قائل فيه “لاقيناه يا جماعة يارب بس يوافق يتعاون معايا في الحفلة الجاية”.

لم يتوقف الأمر على عمرو حسن فقط، فقد نشر أيضاً المطرب رامي جمال، فيديو المطرب النقاش على صفحته الشخصية على “فيسبوك” وعلق عليه بقوله “أنا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع ده أبو صوت مسمعتوش من زمان ضروري ضروري أنا عاوز أغني معاك أغنية دويتو وعاوز أعملك أغنية ليك هديه مني ولو ربنا كتبلك قبول وأنا شايف أنه فعلا كاتبله أعملك ألبوم ننضف بيه.

تفاعل عدد كبير من الفنانين مع منشور رامي جمال الذي عرض من خلاله هذه الموهبة الفريدة، فعلقت المطربة التونسية لطيفة بعلامة التصفيق، كما علقت الممثلة الشابة أسماء أبو زيد قائله “خطير جداً”، بعدها نشر رامي جمال تعليق قال فيه أنه تمكن بالفعل من التواصل مع هذا الفنان الجميل وأنه سيبدأ العمل معه من غداً.

https://www.instagram.com/reel/Cha3cu_DJZZ/?utm_source=ig_embed&ig_rid=82aacf8d-82e8-4ee5-9c5f-bd31ddcaa89e

من هو أحمد سالم المطرب النقاش

هو شاب مصري من مدينة المنصورة مركز “زفتى” ويبلغ من العمر “32” عام، وقال سالم أن هذا الفيديو الذي انتشر خلال الأيام الأخيرة كان قد تم تصويره أثناء عمله بالنقاشة في دولة الإمارات منذ أكثر من عام، وقام زميل له باكستاني الجنسية تصويره أثناء غناءه وهو يؤدي علمه.

عرض على أحمد سالم أكثر من مرة العمل بالأفراح، إلا أنه رفض، حيث أن حلمه أن يصبح مطرب يعمل مع كبار الملحنين، ويبدوا أن حلم سالم سيتحقق قريباً.