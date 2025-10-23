بعد شهر من الزواج.. شابة تطلب الخلع بسبب الخلافات حول الطعام

تقدّمت سيدة تُدعى سالي م.، وتبلغ من العمر 29 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مطالبة بإنهاء حياتها الزوجية بعد مرور شهر واحد فقط على الزواج، بسبب ما وصفته بـ”غياب التفاهم” بينها وبين زوجها في تفاصيل الحياة اليومية، وعلى رأسها أسلوب تناول الطعام.

وأوضحت الزوجة في دعواها أن الخلافات بدأت منذ الأيام الأولى للزواج، حيث تكررت المشادات بسبب اختلاف العادات اليومية وطرق إعداد الطعام، مؤكدة أنها حاولت التوفيق بين رغبات الطرفين دون جدوى.

وأضافت أن زوجها كان يتمسّك برأيه ويرفض أي تغيير في أسلوبه، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقة بينهما، وخلق خلافات مستمرة حول المسؤوليات المنزلية وطبيعة الحياة المشتركة.

وأكدت الزوجة أمام المحكمة أنها حاولت الحفاظ على استقرار الزواج، إلا أن الخلافات اليومية وعدم التفاهم جعلا استمرار العلاقة مستحيلًا من وجهة نظرها، فقررت اللجوء إلى القضاء طلبًا للخلع.

يُشار إلى أن الدعوى حملت رقم 914 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُصدر بشأنها حكم نهائي بعد.