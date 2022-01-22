“بعد رحيله”.. أبرز المعلومات عن المخرج السوري بسام الملا: مايسترو باب الحارة
رحل عن عالمنا اليوم السبت، الموافق 22 يناير 2022، المخرج السوري بسام الملا، وهو واحد من المخرجين المميزين في عالم الدراما العربية.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن المخرج الراحل بسام الملا:
- ولد في 13 فبراير 1956، بدمشق.
- ينتمي لعائلة فنية عريقة.
- والده الممثل أدهم الملا.
- أشقائه المخرجين مؤمن، وبشار الملا، والفنان مؤيد الملا.
- أولاده: (شمس وأدهم الملا) الذين شاركا بالتمثيل في مسلسل “باب الحارة”.
- أبرز أعماله في الدراما التليفزيونية: “باب الحارة ج1، وج2، وج3، وج4، وج5، وكان يا مكان، والخشخاش، وأيام شامية، والعبابيد، وزمن المجد، والخوالي، وليالي الصالحية، والزعيم، وسوق الحرير”.
- أشرف على الأجزاء الأخيرة من مسلسل “باب الحارة” الذي تولى شقيقه مؤمن الملا إخراجها.
- أخرج العديد من برامج المنوعات والبرامج الثقافية التراثية وأبرزها: “القنال 7، والليل والنجوم، وبساط الريح، وداود في هوليوود، وليل يا ليل، وابتسامات، وبوابة التاريخ، وديوان العرب، وأعلام العرب، وقناديل رمضان”.
- حصد العديد من الجوائز عن مسلسلات “أيام شامية، والعبابيد، وباب الحارة”.
- في 2008 صدر كتاب بعنوان “بسام الملا: عاشق البيئة الدمشقية” عن دار كنعان بدمشق، للناقد والصحفي السوري محمد منصور، وهو الكتاب الذي يوثق مسيرة الملا التليفزيونية منذ بداياته حتى مسلسل “باب الحارة”.