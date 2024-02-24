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بعد دعمه لغزة.. مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي مسيرة سياسية حافلة

صلاح عريان

أثار مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام اليمني خلال الساعات الماضية انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه وتفاصيل الجدل الذي دار حوله وحول منصبه.

من هو مختار الرحبي

مختار عبدالواسع الرحبي من مواليد ولد في عام 1985ميلادية والتحق بكلية العلوم الإنسانية – قسم الإعلام- تخصص صحافة، من جامعة العلوم والتكنولوجيا في اليمن وحصل على البكالريوس عام 2010م في وبعد ذلك التحق بالعديد من المؤسسات الإعلامية.

شق الرحبي طريقه المهني في عام 2005 وعمل كاتباً مع مؤسسة الشموع أخبار اليوم، وفي عام 2007 انضم إلى فريق المصدر أونلاين ليعمل مراسلاً للموقع في محافظة إب، كما عمل مع العديد من المؤسسات الإعلامية من بينها: إيلاف، الناس، الديار، الأهالي، حتى وصل لمنصب سكرتير تحرير في صحيفة صحيفة الحياة.

لجنة الدفاع عن المعتقلين اليمنيين في السعودية

ونجح الرحبي في تأسيس ما يعرف بـ “لجنة الدفاع عن المعتقلين اليمنيين في السعودية” وشغل منصب الناطق الإعلامي، كما أسس في عام 2016 رابطة الصحفيين اليمنيين الموالين لشرعية عبدربه منصور هادي، وشغل منصب الأمين العام، وفي 2017م، عُيّن مختار الرحبي مستشارًا لوزير الإعلام اليمني بدرجة وكيل وزارة، وحتى يومنا هذا ما زال في منصبه.

 

وخلال الساعات الماضية صرح مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة المهرية مع حول عدة قضايا مشتعلة في المنطقة منها الحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة والعمليات العسكرية التي ينفذها الحوثيين في البحر الأحمر، مؤكدًا دعمه الكامل للقضية الفلسطينية.


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عن الكاتب:
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صلاح عريان

محرر صحفي ومعد برامج ... حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ... للتواصل واتس آب 01123477757


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