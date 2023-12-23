بعد تقدم بيومي فؤاد للحصول عليها .. تعرف على تكاليف ومزايا جنسية دول الكاريبي

لم يكن الحصول على جواز سفر لدول الكاريبي يحظى باهتمام كبير، إلى أن ظهر الفنان المصري بيومي فؤاد في فيديو وهو يوقع أوراق الحصول عليه، هذا الخبر الذي أصح تريند في الساعات الأخيرة، فتح الباب لتساؤل البعض عن تكاليف الحصول على هذه الجنسية، وما هي المزايا التي يكتسبها من يحملها، وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في السطور التالية.

مزايا الحصول على جنسية إحدى دول الكاريبي

في البداية دعونا نتعرف على دول الكاريبي، وهي بعض الدول التي تقع على البحر الكاريبي في أمريكا اللاتينية، مثل دومينيكا وغرينادا وسانت لوسيا وأنتيغوا وباربودا وسانت كيتس ونيفيس، وتمنح هذه الدول المستثمرين جنسيتها بشكل سريع مع احتفاظهم بجنسياتهم الأصلية مقابل بعض التكاليف.

وتتعدد المزايا التي يحصل عليها حاملي جواز سفر هذه الدول، والتي يمكن تلخيصها في:

مزايا السفر

تعتبر هذه الميزة من أبرز مزايا الحصول على جنسية إحدى هذه الدول، حيث يسمح لهم بالسفر دون تأشيرة لأكثر من 100 دولة حول العالم، منها دول الاتحاد الأوربي، وانجلترا، وغيرها من الدول التي يعد الحصول على تأشيرتها من الأمور الصعبة والتي تحتاج لوقت طويل، وهذا هو السبب الذي أعلنه بيومي فؤاد لحصوله على هذه الجنسية.

مزايا ضريبية

كما تمنح هذه الدول لحاولي جنسيتها مزايا ضريبيه غير مسبوقة، الأمر الذي يجعلها ملاذاً آمناً للكثير من المستثمرين الذي يرغبون في عدم الخضوع للعديد من أنواع الضرائب، مثل ضرائب الدخل، وضرائب الميراث، وضريبة القيمة المضافة، وغيرها.

فرص الاستثمار

كما تمنح جنسية دول الكاريبي فرص عظيمة للاستثمار في هذه البلاد، التي تتمتع بطقس صحو وشواطئ في غاية الجمال على البحر الكاريبي، الأمر الذي يجذب العديد من المستثمرين، خاصة مع حجم الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين.

تكاليف الحصول على جواز سفر كاريبي

لم تكن كل هذه المزايا التي أشرنا إليها مجانيه، ففي الحقيقة الحصول على جنسية إحدى هذه الدول لا يتطلب شروط معقده، ولكن يحتاج لأموال كثيرة، فالحد الأدنى للحصول على الجنسية هو 100 ألف دولار يتم دفعها على شكل تبرع للحكومة، أو المساهمة في أحد مشروعات الدولة بمبالغ لا تقل عن 200 ألف دولار، وتصل في بعض الأحيان لمليون دولار.