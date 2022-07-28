بعد تداول فيديو لـ نجلها مع منى فاروق.. وفاء عامر تتوعد من يقوم بنشر أخبار كاذبة حول الواقعة

تصدرت اسم الفنانة وفاء عامر وابنها عمر فوزي محركات البحث علي جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب انتشار مقطع فيديو لابنها مع الفنانة مني فاروق أثناء تواجودهم بالساحل الشمالي.

وظهر عمر نجل الفنانة في الفيديو برفقة مني فاروق وهو يدعوها للعشاء معه، وقام بنشر الفيديو من خلال حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، كما قامت مني أيضاً بنشر هذا الفيديو عبر حسابها.

وعلى الفور إنهالت التعليقات ما بين مؤيد ومعارض وكان أغلب التعليقات تُلمح بأن الإثنين يوجد بينهما علاقة عاطفية والتى من الممكن أن تنتهى بالخطوبة.

ومن جانبه، فقد قامت عامر بنفى الخبر وأكدت:ـ ” ابني عمر لسه في سنة أولي جامعة ومش فاضي للكلام ده، وكمان ايه اللي الناس بتكتبه ده، احنا مش بنهزر وأنا مش هسمح لأي حد يجيب سيرة ابني بكلام مش صحيح”.

وتابعت الفنانة:ـ ” سيتم محاسبة ومقاضاة الأشخاص الذين يُروجون لمثل تلك الشائعات، وسوف أقوم بالفعل برفع دعوى قضائية ضد مروجى تلك الشائعات، وسأخذ حقي ابني ولن أتراجع”.

وجدير بالذكر، بأن الفنانة وفاء عامر شاركت ابنها عمر في أول عمل فنى، وذلك من خلال مسلسل بعنوان “بيت الشدة” وتدور أحداث المسلسل حول مناقشة قضية السـ،ـحر والشعـ،ـوذة في المجتمع المصري، ويُقدم المسلسل رسالة هامه وهي وجود السحر ولكن علينا الحذر من السير خلف الدجاليـ،ـن والمشـ،ـعوذين.

وقامت وفاء عامر بتجسيد دور السيدة “فلك هانم”، والتي تتصف بأنها امرأة قوية، وتُحاول السيطرة على الحارة التي تعيش فيها، وشارك الفنانة بطولة المسلسل كلاً من “إيهاب فهمي، أحمد وفيق، محسن منصور، مها احمد، عبير منير، صبري عبد المنعم، مدحت تيخا، لبني ونس، بسنت حاتم، أحمد التهامي”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن والمسلسل من تأليف ناجي عبد الله وأخرجه وسام المدني.