بعد الهجوم عليها بسبب دورها في “أصحاب ولا أعز”.. منى زكي: أتمنى أن تستمتعوا به بقدر ما استمتعنا بتصويره

أسامة مقلد

تجاهلت النجمة منى زكي، انتقادات الجمهور والهجوم عليها بسبب دورها في فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي تم طرحه عبر منصة “نتفليكس” وأثار ضجة كبيرة، لما يحمله من مشاهد جريئة وألفاظ خارجة لا تتناسب مع مجتمعنا الشرقي.

بعد الهجوم عليها بسبب دورها في "أصحاب ولا أعز".. منى زكي: أتمنى أن تستمتعوا به بقدر ما استمتعنا بتصويره

وأعربت منى زكي، عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم المثير للجدل، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” قالت فيه: “كان من دواعي سروري أن أعمل مع كل من شارك في هذا الفيلم، بدءًا من جميع زملائي والمنتجين وكل الفريق أمام الكاميرا وخلفها بالطبع”.

وهنأت منى، مخرج الفيلم وسام سمايرا، على فيلمه الأول قائلة: “لقد بذلت الكثير من الجهد لإحيائه.. حظًا سعيدًا وإن شاء الله هو الأول من بين العديد”.

ووجهت منى، رسالة للمشاهدين قائلة: “أتمنى أن يعجبكم الفيلم جميعًا، وتستمتعوا به بقدر ما استمتعنا بتصويره”.

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كانت النجمة منى زكي، قد أثارت جدلًا كبيرًا بسبب جرأة أحد مشاهدها في فيلم “أصحاب ولا أعز”، حيث ظهرت وهي تخلع ملابسها الداخلية التحتية، وتضعها في حقيبتها اليدوية قبل خروجها من المنزل للقاء أصدقائها.

“أصحاب ولا أعز” هو فيلم من إنتاج “نتفليكس” مأخوذ من الفيلم الإيطالي “غرباء بالكامل”، من بطولة: نادين لبكي، ومنى زكي، وإياد نصار، ودياموند بو عبود، وعادل كرم، وجورج خباز، وفؤاد يمين، من تأليف: فيليبو بولونيا، وإخراج: وسام سمايرا.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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