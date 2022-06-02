بعد إهانة “أم كلثوم” في ندوة اتحاد الكتاب.. أسرة الست تلجأ للقضاء و المهن الموسيقية تستنكر

انتقد بشدة الدكتور محمد حسن الحفناوي نجل الدكتور الحفناوي زوج كوكب الشرق أم كلثوم اتحاد كتاب مصر بعد عقد ندوة لمناقشة كتاب لشخص مجهول يهين فيه أم كلثوم ,و تعرض لها بالسب و القذف, و أضاف الحفناوي في مداخلته مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة, أن هذا الكاتب المجهول شخصية مريضة, قزم يحاول ان يرتقي على جبل زي أم كلثوم, فنانة أعطت لمصر الكثير, حصلت على وسام الكمال ,اجتهدت في فنها و لأجل بلادها.

و قال لقد عشت معها فكانت أمي الثانية, رأيت احتفاظها بأصالتها كفلاحة مصرية أصيلة, شاهدتها و هي تجاهد من أجل انتقاء الكلمات و الألحان بعناية لكي تحافظ على مكانتها, رأيتها و هي تساهم في المجهود الحربي, وتساءل مستنكرا, كيف لاتحاد الكتاب المصريين يسمح بهذا العبث و السب و القذف, و لكن على كل حال ” لو صرصار خبط الهرم هل سيحدث شيء ؟

و من جانبه قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن النقابة اصدرت بيان شديد اللهجة, و ألقى باللوم على اتحاد كتاب مصر, مضيفا أن الشيء المحزن العالم كله يعلم قيمة أم كلثوم و قيمة الفن المصري, في حين أننا نهينه , ويرى أن ما يحدث شيء ممنهج للتقليل من شأن الفن المصري و أحد رموزه الكبار, مشيرا الى أسفه لعدم إصدار اتحاد الكتاب أي بيان أو استنكار لما حدث حتى الآن معربا عن استعداد النقابة لرفع دعوى قضائية هذا الشخص.

و يذكر أن لجنة التذوق الأدبي والفني باتحاد كتاب مصر قد أقامت ندوة بعنوان “الأغنية المصرية وجدان أمة” بتاريخ 22 مايو 2022، أدارتها غادة صلاح الدين، وتحدث فيها كاتب مغمور يدعى ناصر دويدار بمقر الاتحاد بشارع حسن صبري بالزمالك،.

تم رفع الندوة على أجزاء على موقع “يوتيوب” في الفيديو تحدث دويدار عن أم كلثوم قائلاً: “يقال إن أم كلثوم تزوجت 11 مرة، و إنها صاحبت 11 مرة، وأنها استغلت دور الشاعر الولهان اللي لعبه أحمد رامي و”لعبته على الشناكل” لأنه وقع في يد “واحدة موالدية” يعني تربية موالد!.,ويكمل:” رامي كان عاشق عنده “هطل عاطفي”، أم كلثوم كانت ست أنانية و”شكلها ملخبط”.