استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1445 هجرياً بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق 29 جمادى الآخر، 11 يناير 2023، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ولم يتحقق لدار الإفتاء ثبوت رؤية هلال شهر رجب وبالتالي فإن موعد أول أيام شهر رجب لعام 1445 سيكون يوم السبت الموافق 13 يناير 2023.

بعد إعلان أول أيام شهر رجب 1445 ... تعرف على موعد صيام الأيام البيض ميلاديا

الأيام البيض في شهر رجب

وفقاً استطلاع دار الافتاء المصرية وتحديد أول أيام رجب 13 يناير 2024، فإن موعد الأيام البيض وهي 13 و 14 و 15 رجب توافق على الترتيب مع التقويم الميلادي يوم الخميس 25 والجمعة 26 والسبت 27 من شهر يناير لعام 2024.

وحول تسمية هذه الأيام بالأيام البيض فقد أوضح فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يطلق على الأيام 13 – 14 -15 من الشهر الهجري بالأيام البيض وذلك لأن القمر يكون مكتمل في هذه الأيام.

شهر رجب

شهر رجب هو الشهر السابع في التقويم الهجري، وهو من الأشهر الحرام التي ذكرت في القرأن الكريم في سورة التوبة “إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ”.

ويسمي شهر رجب بالمفرد وذلك لوقعة منفرداً عن باقي الأشهر الحرام “محرم – ذي القعدة – ذي الحجة”، ويسمي أيضاً مضر، وذلك لأن مضر هي التي كانت تحرمة وتعظمة، حيث ورد في الصحيحين ” عن أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

وكان أهل الجاهلية يذبحون في شهر رجب ذبيحة يطلقون عليها العتيرة فجاء الأسلام وحرم هذه الذبيحة: حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” (لا فرع ولا عتيرة).

حكم صيام شهر رجب

قال شيخ الإسلام ابن تيمية “ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجب حديث معين عن فضل هذا الشهر .بل إن كافة الأحاديث التي المأثورة عن النبي في هذا الشهر كلها غير صحيحة”.

وقال ابن حجر رحمه الله لم يرد في فضل شهر رجب ولا صيامه ولا في صيام أيام معينة منه ، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح عن الرسول صلي الله علية وسلم يصلح للحجة.

ووفقاً لدار الإفتاء المصرية فإنه يستحب الصيام في شهر رجب كالصيام التطوعي يوم الاثنين والخميس، والصيام فيه ليس له فضل زائد عن الصيام في باقي الشهور.