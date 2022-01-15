“بعد إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية”.. معلومات قد لا تعرفها عن الفنان القدير رشوان توفيق

أعلنت الإعلامية هبة رشوان، نجلة الفنان القدير رشوان توفيق، عن إصابته بفيروس كورونا.

ونفت هبة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نقل والدها إلى المستشفى، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.

وطالبت هبة، جميع محبي الفنان القدير بالدعاء له، خاصة أن هذه هي المرة الثانية التي يُصاب فيها بكورونا، حيث أنه أصيب المرة السابقة منذ 5 أشهر.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنان القدير رشوان توفيق: