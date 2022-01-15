“بعد إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية”.. معلومات قد لا تعرفها عن الفنان القدير رشوان توفيق
أعلنت الإعلامية هبة رشوان، نجلة الفنان القدير رشوان توفيق، عن إصابته بفيروس كورونا.
ونفت هبة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نقل والدها إلى المستشفى، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.
وطالبت هبة، جميع محبي الفنان القدير بالدعاء له، خاصة أن هذه هي المرة الثانية التي يُصاب فيها بكورونا، حيث أنه أصيب المرة السابقة منذ 5 أشهر.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنان القدير رشوان توفيق:
- ولد في 24 نوفمبر 1933 بحي السيدة زينب، في القاهرة.
- تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.
- عمل بالتليفزيون منذ إنشائه كمدير استوديو، ثم كمساعد مخرج.
- تقدم لاختبار المذيعين ونجح وأصبح مذيعًا بالإذاعة المصرية.
- كان من أوائل المنضمين لفرقة “مسرح التليفزيون”، وشارك بالتمثيل في أول مسرحية للفرقة وهي “شيء في صدري” من إخراج نور الدمرداش.
- تألق في جميع الأدوار التي قدمها على الشاشة الصغيرة الصعيدي، والديني، والكوميدي، والتراجيدي، والشر.
- أبرز أعماله: أفلام: “بين القصرين، ونادية، والجسر، وخيال مآتة”، ومسلسلات: “الأيام، وأبنائي الأعزاء شكرًا، ومحمد رسول الله ج1، وج2، وج4، وضمير أبلة حكمت، والمال والبنون ج1، وج2، والسقوط في بئر سبع، ولن أعيش في جلباب أبي، والضوء الشارد، وامرأة من زمن الحب، وأم كلثوم، والرجل الآخر، وأين قلبي، وججا المصري، والليل وآخره، وخاتم سليمان، وسلسال الدم ج1، وج2، وج3، وأستاذ ورئيس قسم، وعفاريت عدلي علام”.
- تزوج من السيدة أميمة حسن عبد الرحمن.
- لديه 3 أبناء: (هبة، وآية، وتوفيق).
- ابنته الإعلامية هبة رشوان، واحدة من أبرز المذيعات بالتليفزيون المصري.
- تعرف الفنان رشوان توفيق، على زوجته بالصدفة أثناء حضورها عرض مسرحي كان يشارك بالتمثيل فيه.
- تزوج وهو طالب في المعهد.
- ظل بجوار زوجته في فترة مرضها.
- استمر زواجهما أكثر من 60 عامًا حتى رحلت زوجته في 2019.
- أثار الجدل بعد ظهوره إعلاميًا وتحدثه حول الدعاوى القضائية التي أقامته ضده ابنته (آية) لمنعه من تقسيم الميراث.
- آخر أعماله حكاية “أوضة وصالة” بمسلسل “نصيبي وقسمتك 4”.