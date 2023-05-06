بعد أن سجدت له شكراً.. حسن شاكوش يطرد زوجته من المنزل وتحرر ضده محضر يُشعل السوشيال ميديا

نشبت مؤخراً خلافات قوية بين مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، بعد مرور نحو شهرين من زواجهم، جديراً بالذكر بأن خلافات حسن شاكوش وزوجته، أصبحت حديث السوشيال ميديا ومواقع الإنترنت، و بعد ما سجدت زوجة شاكوش له في حفل زفافهما سجدة الشكر وأحدث جدلاً عبر مواقع التواصل، حررت أمس محضر ضده بقسم شرطة ٦ أكتوبر.

تفاصيل تحرير بلاغ ريم زوجة شاكوش له

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطاراً من العقيد عمرو حجازى مفتش المباحث، يُفيد فيه بأن ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش والبالغة من العمر 28 عاماً، ربة منزل، وتسكن بفيلا في كمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، قد توجهت لقسم الشرطة وحررت بلاغاً ضد زوجها شاكوش، لتضررها منه لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ عدة أيام قليلة، وأكدت ريم أن زوجها استولى على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق بينهما.

تفاعلات المشاهير بعد خلافات شاكوش

تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أحداث الخلافات بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وقد كتبت رضوى الشربيني عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، وتفاعلت مع الخبر قائلة”كده يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان إتجوزتك و كمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل! تقديرك للراجل اللي معاكي يبان بالمواقف والعشرة و دول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث……وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه.. الله يكون في عونها”.