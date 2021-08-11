بطائرة إسعاف مجهزة نقل ياسمين عبد العزيز إلى جنيف لاستكمال العلاج

بعد مرور أسابيع على مرض الفنانة المحبوبة ياسمين عبد العزيز التي عانت كثيرا بعد أن أجرت عملية جراحية أصابتها بمضاعفات أعقبها بعد ذلك عملية أخرى مما دفع زوجها وشقيقها إلى طلب الدعاء من محبي وجمهور الفنانة ياسمين.

وعلى الرغم من استقرار حالتها الصحية خلال هذة الفترة وتحسنها بشكل كبير إلا إنها غادرت اليوم الثلاثاء مطار القاهرة الدولي متجهة إلى جنيف؛ لبدأ رحلة علاج خارجية بأحد المستشفيات السويسرية بطائرة إسعاف مجهزة.

وقد أعلن الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين عن مغادرتها المستشفى الذي تعالج بها، بعدما تحسنت حالتها الصحية، حيث خضعت لجراحة دقيقة منذ أسابيع قليلة وعقب وصول النجمة إلى المطار تم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4، حيث تقف طائرة إسعاف خاصة، وكان بجوارها حتى باب الطائرة مسعفان، ودخلت من باب 35 صالة 4 بالمطار، مؤكدة أنها كانت فى وعيها وتتحدث مع المحيطين بها.

كما حرص العاملون بصالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الأعمال، على الدعاء للفنانة قبل سفرها والتمني لها بالشفاء العاجل وكانت النجمة قضت عشرة أيام داخل غرفة العناية المركزة ثم تم نقلها إلى غرفة عادية بالمستشفى حتى استقرت حالتها وغادرت المستشفى صباح 6 أغسطس.

وفي أول تعليق من زوجها بعد سفرها، كتب على صفحته الشخصية: “ستطول الجراح في كتالونيا، وتدوم الأفراح في باريس”.

“العوضي” تفاعل بهذا المنشور مع انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورحيله عن نادي برشلونة الأسباني.