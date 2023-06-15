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بسبب جعفر العمدة.. مي كساب تحصل على جائزة التميز.. وتوجه هذه الرسالة لطاقم العمل!

بسنت محمود

أعربت مي كساب عن سعادتها بحصولها على جائزة التميز من كأس إنرجي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

- صورة 3 - أبطال مسلسل جعفر العمدة | جائزة التميز | كأس انرجي

- صورة 1 - أبطال مسلسل جعفر العمدة | جائزة التميز | كأس انرجي

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ونشرت مي عدة صور لها، وعلقت قائلة:”جائزة التميز عن دوري في مسلسل جعفر العمدة، وجائزة أحسن مسلسل مبروك لكل زملائي وزميلاتي وكل طاقم عمل المسلسل وشكرًا للجمهور الكريم وشكرًا كأس إنرجي”.

  - صورة 2 - أبطال مسلسل جعفر العمدة | جائزة التميز | كأس انرجي

عرض مسلسل جعفر العمدة ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 وتصدر التريند منذ عرض حلقاته الأولى بسبب أحداثه الأكثر تشويقًا وشارك بالمسلسل كل من:”محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، منة فضالي، ايمان العاصي، أحمد داش، إحسان الترك، أحمد فهيم، مي كساب، لبني ونس، سلوي عثمان”، ومن إخراج محمد سامي.

ودارت أحداث مسلسل “جعفر العمدة” في إطار من الإثارة والتشويق حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 نساء، ثم يختفي أبناء بطريقة غامضة ولا يعلم طوال الحلقات إذا كان على قيد الحياة أم لا ويضطر بالكذب على أسرته بأنه توفى لمدة 20 عامًا.

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بسنت محمود

بسنت محمود عبد الخالق طالبة فرقة ثالثة كلية آداب جامعة عين شمس، صحفية في بوابة الفجر الفني وعملت سابقًا لدى مجلة هافن وعالم النجوم وجورنال 24 وموقع الخبر المصري

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