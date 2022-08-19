برسالة بس هتحقق أحلامك.. فرصة مسابقة الحلم الذهبية لربح 150 ألف دولار وطريقة التأهل للسحب
ما زالت مسابقة الحلم تواصل إبداعها في طرح المزيد من المبالغ المالية الضخمة للمشتركين الرابحين في المسابقة، حيث عرضت المسابقة مبلغ ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكي لسعيدي الحظ خلال العام الجاري فقط، وتم توزيع هذا المبلغ الضخم على مدار العام.
مسابقة الحلم وجائزة الـ150 ألف دولار
وتتنوع جوائز الحلم ما بين 150 إلى 250 وأحياناً 250 ألف دولار في كل عرض من عروضها، وفي نهاية العام تطرح المسابقة مليون دولار جائزة لسعيد الحظ، وكانت آخر جوائز المسابقة كيلو ذهب و150 ألف دولار، والتي فاز بها أحد المشتركين، والذي يحمل الجنسية المصرية، وتمكن الفائز المصري من تحقيق جميع أحلامه مع الحلم.
الحلم غيّر حياتك
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— الحلم (@Dream_MBC) August 15, 2022
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أما السحب القادم مع الحلم فهو عبارة عن 150 ألف دولار، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد السحب بالتحديد، والذي سوف نوافيكم فور الإعلان عنه، والتأهل لهذا السحب لا يتطلب منك سوى الإشتراك برسالة فقط على الرقم المرادف لكل دولة، وإن لم يكن هناك رقم مخصص لدولتك، فيوجد رقم دولي لجميع المشتركين حول العالم.
كما يمكن الإشتراك من خلال تسجيل رقم الجوال الخاص بالمشترك على الرابط الرسمي الخاص بالحلم، ثم الإشتراك، وفور الضغط على زر الإشتراك تصلك رسالة ترحيب وتأكيد لاشتراكك بالحلم، وبذلك تكون مؤهل بالفعل لدخول سحب الـ150 ألف دولار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شي جميل حقيقة فقد اسعد الكثيرين ولبى وسد وقدم لكل محتاج اتمنى ان يستمر للإمام دائما بحيث لا يصبح احد محتاج لقد كان ومازال الحلم
اللهم اجعله من نصيبنا يالله
يارب ٠٠افوز بالحلم
نصر علي المطيري 772417806