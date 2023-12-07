بالفيديو.. نجوى إبراهيم تعلن عن مفاجأة سارة بخصوص حالتها الصحية

أعلنت الإعلامية والفنانة الكبيرة نجوى إبراهيم، من خلال فيديو بثته على صفحتها الشخصية بمنصة “إنستجرام”، أنها تعافت من مرض السرطان، وقالت ماما نجوى في برنامجها الإذاعي “بيت العز” والذي يذاع على محطة “نجوم أف أم”، انها سعيدة بدعوات متابعيها وجمهورها التي يبدو أنها كانت سبب في شفائها.

الموضوع بقاله أربعة شهور

وقالت نجوى إبراهيم “أنا فرحانة جدا ومبسوطة جدا.. ومش عايزة حد يقول دى طلعت من أسبوعين ودلوقتي بقت كويسة الموضوع بقاله أربعة أشهر بس مرضتش أعلن عنه ربنا أراد الشفاء بسبب دعواتكم اللى استقبلتها”.

وتابعت “بعد أربع أو خمس شهور قلق حابة أفرحكم وهي جت كده من عند ربنا وبيجيلي كم دعوات كتير منكم اعتبروني من النهاردة لسة وجه جديد معاكم”.

وأضافت “أنا هسكت كفاية إنى أقولكم بحبكم من قلبي حقيقي وبعزكم وبحترم الجمهور اللي بدأ معايا وأنا كنت لسة صغيرة شبر ونص لغاية دلوقتي، هبدأ النهاردة حياتي معاكم واعتبروني وجه جديد”.

وكانت نجوى إبراهيم قد كشفت منذ عدة أيام عن إصابتها بمرض السرطان، وطلبت من متابعيها وجمهورها الدعاء.

إعلامية قديرة وفنانة كبيرة

اسم نجوى إبراهيم أو ماما نجوى، كما كان يطلق عليها في أشهر وأهم برامج الأطفال خلال فترة الثمانينات والتسعينات، ارتبط بتعدد المواهب، فالفنانة نجوى إبراهيم التي قدمت عشرات الأعمال الفنية كممثلة موهوبة، هي نفسها الإعلامية المتميزة التي ظهرت كمقدمة برامج منوعات، وأطفال.

حصلت نجوى إبراهيم على العديد من الشهادات الرفيعة، فبعد حصولها على ليسانس الآداب، قامت بدراسة إدارة الأعمال، ثم حصلت على الماجستير في تخصص الإعلام من واشنطن، ثم تم منحها الدكتوراه الفخرية من جامعة كامبريدج.

وعلى المستوى الإنساني حصلت ماما نجوى على لقب الأم المثالية لمدة 11 عام متتالية، ومنهنياً حصلت على لقب أحسن مذيعة لمدة 17 عام، كما تم اختيارها ضمن أكثر 100 شخصية إعلامية مؤثرة في العالم.

أما على المستوى الفني فقد قدمت العديد من الأعمال الخالدة، لعل أهمها كان فيلم الأرض الذي يعتبر من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وفيلم العمر لحظة، والمدمن، وعيرها من الأعمال المتميزة.

كما قدمت نجوى إبراهيم مجموعة من أشهر برامج المنوعات بجانب برامج الأطفال، فقدمت برنامج “فكر ثواني واكسب دقائق” وبرنامج “6/6) واخترنا لك، وغيرها من البرامج التي كانت علامات مميزة في تاريخ التليفزيون المصري.