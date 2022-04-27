بالفيديو .. طبازة يكشف تفاصيل دورة في الكبير أوي وكيف تعامل مكي معه

عبد الرحمن ظاظا هو الاسم الحقيقي لشخصية “طبازة” بمسلسل الكبير أوي، والتي لاقت إعجاب الملايين من متابعي المسلسل الأشهر لشهر رمضان هذا العام، وفي لقاءه من خلال برنامج “إنبوكس” والذي يعرض على فضائية “صدى البلد 2″، كشف الفنان الشاب عن تفاصيل دوره بالمسلسل، وكيف استطاع أن يجد لنفسه مساحة أكبر من التي كان مخطط لها صناع العمل بعد أن منحه أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي فرصة التواجد بشكل أكبر بين أفراد مجتمع “المزاريطة” وشخصياته المميزة.

طريقة كلام طبازة وتعلق الجمهور بها

وكشف عبد الرحمن ظاظا أنه في البداية كان سيلعب دور “قهوجي”، وأعد بنفسه شكل الشخصية وطريقة كلامها الذي استوحاه من شخص حقيقي يعرفه، ولكن بعد لقاءه مع أحمد مكي وأحمد الجندي ومشاهدتهم لطريقة كلامة اعجب الاثنان بها جدا، وقررا الاثنان منحة مساحة أكبر ودور مختلف يجعله متواجد باستمرار في أحداث المسلسل.

وعن بدايته في التمثيل، قال ظاظا أن دخوله التمثيل جاء بالصدفة، وكانت بدايته في عام 2014 من خلال مسرح الجامعة، عندما دعاه أحد أصدقائه الذين يعملون بفرقة تمثيل الجامعة إلى مشاركته في أحد الأعمال التي تعرض على مسرح الجامعة.

الكبير أوي 6 تحقق نجاح كبير أوي أوي

جدير بالذكر أن مسلسل الكبير أوي الجزء السادس حقق نجاحا كبيراً، ولاقى إعجاب الملايين الذين تعلقوا بالمسلسل منذ الجزء الأول، وقدم المسلسل الكثير من المواهب الشابة التي منحها المسلسل فرصة عظيمة لتقديم مواهبهم للجمهور.

يعرض مسلسل الكبير أوي على قناة ON بعد آذان المغرب مباشراً بتوقيت القاهرة، ويعاد عرضة في تمام الساعة 1.50 دقيقة بعد منتصف الليل.